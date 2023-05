Lorenzo Terenzi, chi è il compagno di Michela Murgia/ Lei: “sposo un uomo, ma…”

Lorenzo Terenzi e Michela Murgia presto sposi

Lorenzo Terenzi è il compagno e futuro marito di Michela Murgia. A rivelare che presto i due diventeranno marito e moglie è stata proprio la scrittrice e conduttrice dalla pagine del Corriere della Sera dove ha raccontato, per la prima volta, della sua malattia. La Murgia, infatti, si è ammalata di cancro e in questa lunga battaglia al suo fianco c’è anche il compagno di vita Lorenzo che presto diventerà suo marito. Classe 1988, Lorenzo è nato a Firenze e lavora come attore e regista ma anche autore e musicista. Proprio la Murgia parlando di lui ha detto: “sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna” – chiarendo che la loro sarà una famiglia queer composta dal cantante lirico Francesco Leone, l’attivista Michele Anghileri e le scrittrici Chiara Valerio e Chiara Tagliaferri.

Una promessa d’amore importante per la Murgia che è legatissima anche a Roberto Saviano che di lei ha scritto: “quando a parlare della propria malattia è una persona come Michela non si tratta di sfidare tabù. È qualcosa di diverso, ribalta il senso, comunica la malattia per parlare delle scelte di una vita. Frega il cancro usandolo come atto politico. Perché lei non si è mai accontentata di fare la scrittrice che rincorre il successo e i premi. Lei ha sfidato l’odio e la violenza dei populisti esponendo il suo corpo sempre. Io e lei ci siamo trovati proprio su questa linea di vita. Che, contrariamente a quello che dice chi ci odia, non porta soldi o copie ma solo guai. Ma da questi guai abbiamo tratto l’energia allegra della nostra amicizia”.

Chi è Lorenzo Terenzi, il futuro marito di Michela Murgia

Dopo aver conseguito il diploma presso il Teatro Stabile di Genova ha cominciato a lavorare come assistente alla regia di Veronica Cruciani in "Quasi grazia", lo spettacolo di Marcello Fois in cui recitava anche la futura moglie Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda.

Non solo, Lorenzo ha anche lavorato con Gabriele Lavia in diverse opere teatrali: “I giganti della montagna“, “Il sogno di un uomo ridicolo“, “L’uomo dal fiore in bocca”, “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Vita di Galileo”. Infine si è fatto conoscere anche sul grande schermo lavorando al film “Mi fanno male i capelli” di Roberta Torre, “Ho bisogno di te” di Manuel Zicarelli. E ancora: “Il colore nascosto delle cose” di Stefano Soldini, “La Camera” e “Il guardiano”. Infine ha anche lavorato in tv partecipando ad alcune pubblicità.

