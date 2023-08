Lorenzo Terenzi, chi è il marito di Michela Murgia/ Nel 2017 l’incontro grazie al teatro, poi il matrimonio…

Chi è Lorenzo Terenzi, il marito di Michela Murgia

Lorenzo Terenzi è il marito di Michela Murgia, la scrittrice e attivista che è morta a soli 51 anni dopo aver combattuto contro un carcinoma renale. Lorenzo Terenzi è un attore e regista, ma anche musicista e autore. Classe 19l88, Terenzi aveva conosciuto Michela Murgia nel 2017 grazie ad uno spettacolo teatrale dal titolo “Quasi grazia”. Lui era un assistente alla regia mentre la Murgia era la protagonista. La sua carriera è legata al teatro avendo lavorato in spettacoli come “I giganti della montagna”, “Il sogno di un uomo ridicolo”, “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Vita di Galileo”.

Giorgia Meloni come Barbie e Salvini come Ken/ Video, spopola la parodia Georgie

Ha ricoperto anche diversi ruoli per la tv e ha recitato nel film “Ho bisogno di te”. Per dire addio a Michela Murgia, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui la scrittrice sorride indossando un abito arancione.

Lorenzo Terenzi e il matrimonio con Michela Murgia

Lorenzo Terenzi e Michela Murgia si sono sposati lo scorso luglio. L’annuncio era arrivato dal profilo Instagram della scrittrice con un video in cui gli sposi firmano tutti i documenti davanti a testimoni e all’ufficiale di stato civile. “Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo fatto “in articulo mortis” perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato. Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un’esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo“, scriveva la scrittrice.

Temptation Island, Gabriela e Giuseppe: Roberta li taccia di tradimento/ "Vestiti da Barbie e corna di Bambi"

Nessuna festa per la coppia che aveva scelto di sposarsi solo per garantire dei diritti alla famiglia. “Niente auguri, quindi, perché il rito che avremmo voluto ancora non esiste. Ma esisterà e vogliamo contribuire a farlo nascere. Tra qualche giorno nel giardino della casa ancora in trasloco daremo vita alla nostra idea di celebrazione della famiglia queer”, aggiungeva la Murgia a corredo del video che vedete qui in basso.

LEGGI ANCHE:

Raphael Luis, chi è il figlio di Michela Murgia/ La scrittrice: "Quando l'ho visto per la prima volta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA