Lorenzo Veltri, chi è?/ Show dei record, la volta in cui certificò mega pizza da…

C’è anche Lorenzo Veltri tra i giudici de Lo Show dei Record, il nuovo programma in onda su Canale 5, questa sera domenica 6 marzo, condotto da Gerry Scotti. Lorenzo Veltri è un giurato di grande esperienza, molto considerato sia a livello nazionale che internazionale. Nel corso di queste puntate si occuperà di valutare e verificare i record dei talenti in gara. Sbirciando nel suo “curriculum” si notano diverse esperienze curiose nell’ambito di giurato.

Zona Bianca, anticipazioni puntata 6 marzo/ Temi e ospiti: guerra Russia-Ucraina e...

Quella che ha destato maggiore interesse è senza dubbio di tipo culinario. Era infatti in Francia quando il giudice si trovava ad esaminare i diversi tipi di formaggio impiegati nella preparazione di una mega pizza da record. Nel caso specifico, il giurato ha certificato un nuovo primato ad un team di chef francesi, avendo utilizzato durante la preparazione decine e decine di tipologie di formaggi.

Gf vip, Sonia Bruganelli affonda Miriana Trevisan/ "Una gatta morta"

Lorenzo Veltri, chi è il giudice de Lo Show dei Record? Quando certificò la mega pizza francese

Come dicevamo, dunque, Lorenzo Veltri era presente per validare il record e consegnare agli chef francesi il tanto ambito attestato dei record. Un record che ha superato il precedente primato, firmato da un altro cuoco francese, Benoît Bruel, sempre in Francia a Lione, dove era stata realizzata una pizza con un quantitativo di formaggi inferiore. Chissà se in questa edizione firmata Gerry Scotti qualche altro pizzaiolo busserà alla porta di Lorenzo Veltri per sorprenderlo. Stando alle anticipazioni del programma, ci saranno talenti provenienti da ogni settore in gara. Tutti a caccia di un record che i giurati, con rigore e oggettività, dovranno attribuire o negare.

LEGGI ANCHE:

Che tempo che fa, anticipazioni puntata 6 marzo/ Ospiti: Shevchenko, Stromae e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA