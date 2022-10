Lorenzo Venuti insultato dopo Fiorentina-Inter/ La compagna “Basta messaggi minatori”

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina che sabato sera ha di fatto permesso all’Inter di trovare il gol del definitivo 3 a 4, è stato ricoperto di insulti dai tifosi della Viole, e insieme a lui la fidanzata Augusta Iezzi. Tutto è accaduto al 95esimo di gioco della rocambolesca gara giocatasi tre giorni fa all’Artemio Franchi: Venuti ha provato a spazzare via un pallone dalla propria area, ma regalando un assist al bacio per la corrente Mkhitaryan che ha dovuto solo appoggiare in rete e trovare il gol che è valso i tre punti. Un errore che ha scatenato i tifosi della Fiorentina, e in particolare gli haters, i famosi leoni da tastiera, che hanno preso di mira non soltanto lo stesso calciatore ma anche Augusta Iezzi, la sua fidanzata. Questa è uscita allo scoperto postando un messaggio su Instagram in cui ha denunciato: «Vi chiedo la gentilezza di smetterla di mandarmi messaggi minatori su questo profilo, non li apro nemmeno».

Quindi ha aggiunto: «Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di calcio. Grazie per la comprensione». In seguito ha condiviso un post in cui ha scritto: «Il male torna in tanti modi diversi, sempre al mittente». Già in passato, come sottolineato dal Corriere della Sera, Lorenzo Venuti era stato vittima di episodi simili. Lo scorso maggio, ad esempio, dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, era stato preso di mira dai tifosi della Fiorentina, e anche in quel caso era stata Augusta Iezzi a denunciare la vicenda, pubblicando i messaggi ricevuti: «Il tuo ragazzo fa schifo, è orribile. L’unica squadra in cui potrebbe giocare è il Montevarchi. Hai il fidanzato “cancrato”, speriamo muoia. E tu sei una schifosa napoletana».

LORENZO VENUTI, UNA TRISTE STRISCIA DI INSULTI

In quell’occasione la Fiorentina aveva espresso «la propria vicinanza e il proprio sostegno a Lorenzo Venuti ed alla sua fidanzata per gli inqualificabili insulti ricevuti attraverso i social. La società, ribadisce che la correttezza e il rispetto devono essere alla base di tutto, non ritiene tollerabili questo tipo di messaggi e sarà accanto al calciatore e alla sua compagna perseguendo ogni iniziativa possibile affinché gli autori di gesti così ignobili possano essere prontamente individuati e puniti». Venuti era stato infine insultato anche dopo la sconfitta con la Juventus in Coppa Italia del due marzo: insomma, una brutta storia che si ripete, con il calciatore che sembrerebbe essere sempre il capro espiatorio ogni qual volta la Viola viene sconfitta.

