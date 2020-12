Lorenzo Zambelli, fidanzato Arisa/ “Il nostro amore un quadro disegnato da Dio”

Lorenzo Zambelli è il fidanzato di Arisa, l’interprete de “La Notte”. La coppia sta insieme da diversi anni, circa 10 anni, anche se hanno vissuto diversi momenti di difficoltà che li ha portati ad allontanarsi. Nonostante tutto oggi Lorenzo e Rosalba sono più innamorati che mai, anche se preferiscono vivere il proprio amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Dieci anni quasi d’amore per la coppia che nel 2016 ha deciso però di prendersi un periodo di pausa; una scelta che li ha visti però ricongiungersi fino ad un secondo allentamento registratosi nel 2018. Lorenzo a differenza degli altri partner di Arisa però non hai mai rilasciato interviste o cercato i cosiddetti “cinque minuti di popolarità”; anzi il manager di origini friulane è sempre stato un passo indietro visto che con l’artista oltre a condividere la sfera privata collabora anche a livello lavorativo occupandosi del settore dell’intrattenimento. In realtà a rivelare qualcosina in più sulla loro storia d’amore è stata proprio Arisa che parlando della relazione col fidanzato ha dichiarato: “quando fai un mestiere in cui ti dai molto agli altri, la sera quando torni a casa vorresti decidere solo tu quando parlare o stare in silenzio, sentire musica o fare altro. Ma le persone non le accendi e le spegni quando vuoi tu. Bisogna trovare qualcuno molto intelligente. Che io di base ce l’avrei ma bisogna vedere”.

Arisa: “Lorenzo Zambelli? “ci lega un grande affetto”

Non solo, in un’altra occasione Arisa parlando del fidanzato Lorenzo Zambelli ha dichiarato: “io l’ho vissuto un amore eccezionale. È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio”. In quel frangente forse i due si erano allontanati visto che la cantante parlava al passato pur precisando “ci lega un grande affetto, quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia”. Sta di fatto che l’amore tra i due è risbocciato, anche se la coppia si è ritrovata separata durante lo scorso lockdown come ha raccontato la stessa cantante in collegamento con Mara Venier a Domenica In: “non so veramente cosa fare. Sono un po’ così. Mi organizzo la giornata ma sento molto la solitudine perché comunque sono sola con i miei cani da 14 giorni. Non c’è nemmeno il mio fidanzato, perché nel momento in cui ci hanno chiuso, lui era da un’altra parte. Ci vediamo su Whatsapp. Mi dispiace. Spero possa venire al più presto qui a casa, così passiamo un po’ di tempo insieme”.



