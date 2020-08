Lorenzo Zambelli, fidanzato Arisa/ “Sempre in bilico tra lasciarci e sposarci”

Lorenzo Zambelli è ancora il fidanzato di Arisa, nonostante le voci di corridoio emerse negli scorsi mesi. La loro relazione dopo tutto va avanti da 9 anni e le crisi non sono mancate, come il tira e molla avvenuto nel 2016 e poi di nuovo nel 2018. Zambelli inoltre è anche il manager di Arisa e ha convissuto al suo fianco, a Milano, per qualche tempo. Nonostante lavori nello spettacolo, ha scelto però di non mostrarsi troppo sotto ai riflettori. In un’intervista a Domenica In di qualche mese fa, Arisa ha rivelato anche che la relazione con Zambelli è sempre stata piena di alti e bassi e che di matrimonio ancora non se ne parla proprio. Anche per questo alcuni mesi fa era emerso un gossip secondo il quale la cantante aveva ritrovato l’amore con un’altra persona. Eppure da quel momento in poi non si è saputo nulla dell’uomo del mistero, sempre che sia mai esistito. Da quanto riferiscono le fonti più autorevoli, la rottura fra Zambelli e Arisa sarebbe solo acqua passata.

Lorenzo Zambelli e Arisa: non si sono lasciati, sono insieme ma…

Marito, compagno o ex? Lorenzo Zambelli continua a non avere un ruolo preciso nella vita di Arisa, la compagna storica con cui ha intrecciato una relazione da nove anni a questa parte. “Siamo sempre in bilico fra lasciarci e sposarci”, ha detto tempo fa la cantante al settimanale Oggi. Arisa è sempre stata consapevole di avere al suo fianco una persona intelligente, in grado anche di sopportare il suo dover dare molto agli altri per motivi lavorativi. “Quando torni a casa vorresti decidere solo tu quando parlare o stare in silenzio, sentire musica o fare altro”, ha dichiarato ad Adnkronos, “ma le persone non le accendi e le spegni quando vuoi tu. Bisogna trovare qualcuno molto intelligente. Che io di base l’avrei ma bisogna vedere”. Zambelli dal canto suo ha preferito sempre rimanere nell’ombra, gestire il lato lavorativo di Arisa come artista e tenersi lontano dal mondo del gossip. Ecco perchè non esiste alcuna sua dichiarazione in merito alla loro storia d’amore. Oggi, sabato 8 agosto 2020, Arisa sarà una delle ospiti che vedremo su Rai 1 grazie a Una storia da cantare, in replica nella prima serata dell’emittente. Ovviamente sarà la sua voce a rappresentarla e non di certo il tira e molla con l’eterno fidanzato.



