Lorenzo Zorzi e Armanda Frassinetti, genitori Tommaso Zorzi/ “Vicini anche quando…”

Lorenzo Zorzi e Armanda Frassinetti sono i genitori di Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del GF VIP ha anche una sorella Gaia a cui è legatissimo. “Figlio di papà”, Zorzi è nato in una famiglia benestante grazie al lavoro del padre Lorenzo Zorzi, amministratore delegato di alcune importanti agenzie di comunicazione a Milano e proprietario di due aziende pubblicitarie di successo. Non solo, l’uomo ha anche ricoperto l’incarico di delegato del Teatro alla Scala di Milano. La madre Armanda Frassinetti, invece, lavora come dietista. Il matrimonio dei genitori è terminato e dopo la separazione Tommaso ha deciso di vivere a Milano vicinissimo alla mamma con cui ha avuto un rapporto altalenante. Proprio l’ex gieffino a Vanity Fair ha raccontato: “una volta non ci siamo parlati per un mese, ma poi abbiamo fatto la pace ed era come se non fosse successo nulla”.

Tommaso Zorzi e gli ex fidanzati/ Da Marco Ferrero "Iconize" al misterioso Kevin

Oggi il rapporto tra i due è bellissimo. Proprio la mamma, infatti, gli ha fatto una bellissima sorpresa durante la sua avventura al Grande Fratello Vip presentandosi in passerella vincendo così la timidezza e l’imbarazzo. “Lo so che ti stupisce vedermi qua ma non potevo non venire” – ha detto mamma Armanda – “d’altronde sono venuti a trovarti i genitori di tutti, temevo non ti ricordassi la mia faccia!”

Tommaso Stanzani, chi è il fidanzato Tommaso Zorzi/ "Con lui mi diverto e confido"

Tommaso Zorzi, il rapporto con la mamma Armanda Frassinetti e la sorella Gaia.

Un incontro davvero emozionante quello tra Tommaso Zorzi e la mamma Armanda Frassinetti che ha pronunciato parole bellissime per il figlio: “è bellissimo vederti e mi sei mancato così tanto… Quello che tu stai facendo è un bellissimo percorso personale che mi ha commosso. Sei entrato che sei un ragazzo e uscirai come un uomo meraviglioso. Hai abbattuto pregiudizi e tabù mostrandoti per ciò che sei veramente. Sei una persona speciale e hai la capacità straordinaria di arrivare al cuore delle persone di tutte le età.”. Tommaso in lacrime l’ha voluta ringraziare: “io ti volevo grazie perché tu mi sei stata vicino anche quando eravamo lontani e mi hai tenuto d’occhio anche permettendomi di sbagliare”.

Michelle Hunziker "Orgogliosa di Tommaso Zorzi"/ Retroscena sull'amicizia con Aurora

Tommaso Zorzi ha anche una sorella di nome Gaia con cui ha un bellissimo rapporto. Anche la sorella parlando di Tommy ha detto: “eravamo unitissimi da piccoli. Avevamo due stanze separate, ma tendevamo sempre a dormire nella stessa, a costo di tirare fuori il letto degli ospiti per passare più tempo possibile insieme. Poi per motivi di studio siamo stati 6 anni distanti. Adesso siamo più vicini che mai”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA