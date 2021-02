Lorenzo Zorzi e Armanda Frassinetti, perché si sono separati?/ Mamma e papà Tommaso..

Sarà una serata ricca di emozioni per Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Sta infatti per arrivare la sorpresa di suo padre Lorenzo dopo mesi in cui il concorrente non ha notizie di lui. Ricordiamo, infatti, che il rapporto di Tommaso con suo padre non è dei migliori, peggiorato dopo la separazione dell’uomo da sua madre Armanda Frassinetti. I due sono stati felici per molti anni: dopo essersi sposati, hanno avuto due figli: Tommaso e Gaia. Successivamente hanno vissuto a Milano durante tutta l’infanzia dei due bambini e qui Gaia e Tommaso hanno frequentato scuole private. La loro felicità era però destinata a finire. Dopo alcuni anni insieme, Armanda Frassinetti e Lorenzo Zorzi si sono separati.

Armanda Frassinetti e Lorenzo Zorzi, dall’amore al divorzio

Il padre e la madre di Tommaso Zorzi hanno infatti divorziato anche se non si conoscono bene le motivazioni precise che hanno portato la coppia a questa drastica decisione. Né oggi sappiamo se Lorenzo Zorzi abbia un’altra compagna. Ciò che è certo è che questa separazione ha creato una frattura tra Tommaso e suo padre. Sia l’influencer che sua sorella sono infatti cresciuti insieme a mamma Armanda e entrambi hanno accusato delle mancanze da parte del padre. Oggi però potrebbe esserci un importante passo in avanti grazie ad una sorpresa del signor Lorenzo Zorzi.



