Lorenzo Zorzi e Tommaso, il rapporto padre e figlio/ “Non sono tra le sue priorità”

Tommaso Zorzi e il rapporto con il padre Lorenzo. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 all’interno della casa ha parlato più volte del controverso rapporto con il padre pronunciando anche parole molto forti. “Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle. Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni” – ha confessato l’influencer che ha raccontato anche del suo coming out. “Ho vissuto la mia intera adolescenza con la piena consapevolezza di essere gay. Era la cosa di cui più mi vergognavo al mondo. Quando salivo sullo scuolabus la mattina speravo che i ragazzi più grandi mi ignorassero, perché rivolgermi parola significava prendermi in giro. Accusavo il colpo, spesso in silenzio, ma non ho mai pensato di dover cambiare per piacere agli altri” – le parole di Zorzi che oggi, all’età di 25 anni, ha aggiunto: “oggi, a 25 anni, a quel ragazzino darei una pacca sulla spalla e gli direi che un giorno sarà esattamente dove vorrà essere. Senza mai doversi nascondere un secondo”.

Tommaso Zorzi e il padre Lorenzo: “non mi ha mai protetto”

Il rapporto con il padre Lorenzo Zorzi ha segnato la vita di Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer non nasconde che i conflitti con il padre hanno avuto un loro peso anche nel rapporto con gli uomini. “Non poter contare su una figura di padre, per me ha significato non fidarmi degli uomini. Io faccio fatica a normalizzare il rapporto con gli uomini. Ed è una cosa che da gay vuol dire: non avere relazioni. Vado dallo psicologo, ho amici uomini ma sono rapporti che coltivo da anni. Cerco il nido” – ha confessato il concorrente che, invece, ha un bellissimo rapporto con la mamma: “mia madre la amo alla follia ma una mamma non può e non deve fare anche da padre. I figli si fanno in due. Papà non vuole affrontare il discorso. È uno che si nasconde, non ne parla con nessuno: né con me, né con mia sorella, né con mia mamma”. Ma chi è Lorenzo Zorzi? Di professione manager presso una società di software, Lorenzo è stata sposato con Armanda Frassinetti, la madre di Tommaso da cui ha avuto anche una figlia di nome Gaia. L’ultima volta che Tommaso ha parlato del padre è stata durante un confronto con Enock: “ho sempre aspettato che lui facesse la prima mossa perché se tu sei padre hai un dovere nei confronti della tua famiglia. Lui non mi ha mai protetto, non ha mai protetto mia sorella. Sì, a volte mi scrive e mi manda gli articoli dei giornali su di me dicendomi ‘Bravo’. Allora piuttosto non voglio avere un rapporto. Per avere un un rapporto di civile convivenza, “Salve, “Buonasera”, preferisco azzerare tutto. Dall’altra parte, quando vedo i padri, quando vedo un padre al parco con i figli, mi si apre quella roba lì. Anche perché è qualcosa che, fino a un certo momento, ho avuto”.



