Lorenzo Zorzi, padre di Tommaso/ Rapporto difficile: “Non sono tra le sue priorità”

Quello tra Tommaso Zorzi e suo padre Lorenzo non è stato e non è ad oggi un rapporto idilliaco. L’influencer ha parlato più volte nella Casa del Grande Fratello Vip di suo padre e dei dissapori che negli anni hanno dovuto affrontare. “Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, – sono state le dure parole di Tommaso – penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle. Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni.” Dichiarazioni che ben chiariscono da cosa sia stata scaturita la frattura tra padre e figlio. D’altronde, ogni volta si faccia cenno a lui nella Casa, Tommaso non riesce a trattenere l’emozione e la commozione.

Tommaso Zorzi e le rivelazioni sul padre Lorenzo al Grande Fratello Vip

Proprio questo affetto e supporto paterno è ciò di cui Tommaso Zorzi ha più sentito la mancanza in questi anni. Infatti al Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Questo aspetto mi manca completamente […] Da quando lui e mia madre si sono separati, non l’ho più visto.” ha chiarito. Per poi sottolineare che il “non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale.” Da qui, dunque, il rapporto complicato anche con l’amore. Che il tutto possa essere chiarito proprio nella Casa del Grande Fratello Vip?



