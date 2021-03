Lorenzo Zorzi, padre di Tommaso/ Suo figlio ammette: “con me ha trovato un muro”

Lorenzo Zorzi è il padre di Tommaso, vincitore del Grande Fratello VIP. Il rapporto con su figlio è stato molto altalenante nel corso degli anni e anche durante l’esperienza di Tommaso dentro la casa, sono emerse alcune problematiche vissute in prima persa dal concorrente gieffino. L’ex di Riccanza ha sparato a zero sul rapporto con il papà, sottolineando alcune sue gravi mancanze nel ruolo di genitore: “Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle. Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni”, aveva detto durante il reality show. Frasi che Tommaso non ha mai ritrattato, anche se in un certo senso ha poi “scagionato” il padre riconoscendo anche i suoi limiti caratteriali e comportamentali di figlio.

“Con me ha sempre trovato un muro”, l’ammissione di Tommaso Zorzi

Durante una conversazione con Enock, infatti, Tommaso Zorzi aveva fatto mea culpa, ammettendo di essere stato molto rigido nei confronti di papà Lorenzo, non permettendogli un riavvicinamento. “Credo che abbia trovato un muro quando mi ha cercato”, ha detto Zorzi junior. Anche se alcune ferite sembrano ancora aperte nel cuore di Tommaso: “Lui non mi ha mai protetto, non ha mai protetto mia sorella. Sì, a volte mi scrive e mi manda gli articoli dei giornali su di me dicendomi ‘Bravo’. Allora piuttosto non voglio avere un rapporto. Per avere un un rapporto di civile convivenza preferisco azzerare tutto”. Chissà se ora, finita l’avventura al Grande Fratello VIP, Lorenzo e suo figlio Tommaso avranno occasione di mettere da parte i malintesi e riappacificarsi definitivamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA