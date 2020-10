Lorenzo Zorzi, papà Tommaso/ Chi è? “Non mi abbraccia da 8 anni, mai protetto”

Quello di Tommaso Zorzi con suo padre Lorenzo non è un rapporto semplice. L’influencer e concorrente del Grande Fratello Vip 2020 preferisce non entrare nei dettagli, eppure nella Casa si è lasciato andare a dichiarazioni importanti proprio in merito al rapporto con suo padre, palesando una forte sofferenza. “Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei” sono state le parole dette da Tommaso in confidenza ad alcuni compagni. “Mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni”, ha poi ammesso. Una mancanza, quella di suo padre, che ha poi fortemente inciso nella sua vita, soprattutto in merito al rapporto con gli altri uomini. “Non poter contare su una figura di padre, per me ha significato non fidarmi degli uomini.” ha infatti ammesso Zorzi.

Chi è Lorenzo, il padre di Tommaso Zorzi e noto manager

La mancanza della figura paterna è un vuoto incolmabile nella vita di Tommaso Zorzi. “Io faccio fatica a normalizzare il rapporto con gli uomini. Ed è una cosa che da gay vuol dire: non avere relazioni.” ha raccontato nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è il padre di Tommaso? Lorenzo Zorzi è manager presso una società di software. È un uomo molto riservato e, insieme all’ex moglie Armanda Frassinetti, ha avuto anche un’altra figlia, di nome Gaia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA