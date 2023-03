Loretta Goggi, Benedetta Primavera/ “Credibilità? Ho faticato molto per averla…”

Benedetta Primavera, Loretta Goggi alla conquista del venerdì sera di Raiuno

Loretta Goggi è pronta al grande ritorno in tv con Benedetta Primavera, il nuovo programma che ci accompagnerà per quattro settimane nel venerdì sera di Raiuno. La conduttrice settantaduenne non vede l’ora di dare il via al danze, con uno show che promette grande intrattenimento e leggerezza. In una recente intervista riportata da Vanity Fair, la giurata di Tale e Quale Show ha sottolineato l’importanza del merito, anche in campo artistico, rigettando il concetto e l’idea di quote rose all’interno del mondo dello spettacolo.

Nelle scorse settimane, a specifica domanda sul Festival di Sanremo, infatti, Loretta Goggi ha ribadito il suo pensiero, sostenendo che “voglio essere eletta e votata conduttrice di Sanremo perché valgo, non perché sono portatrice di un diritto senza il quale non esisterei”. Eppure Loretta si è sempre battuta contro la “donna decorativa, ma “per non esserlo e per raggiungere la credibilità di oggi ho faticato molto”. Loretta, infatti, è una personalità estremamente apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori e si è guadagnata una credibilità importante. Non a caso c’è grande curiosità di vederla all’opera nel suo nuovo programma.

Loretta Goggi e quella credibilità consolidata negli anni grazie al suo talento

“Se avessi inseguito la consacrazione di ‘bella’ nel mondo dello spettacolo, forse sarei durata meno. Sanremo resta un palcoscenico internazionale ed esserci è importante. Ma al posto delle conduttrici invitate quest’anno avrei seguito la strada di Sabrina Ferilli che, ospite della kermesse, disse: ‘Ma perché devo spiegare che ci faccio a Sanremo? Sono qui perché sono Sabrina Ferilli'”.

Insomma Loretta Goggi ha le idee chiare e tanta voglia di costruire, nonostante la vita le abbia riservato momenti dolorosi. La morte del compagno Gianni Brezza ha lasciato il segno e quando l’uomo venne a mancare per un tumore al colon la Goggi sprofondò nella disperazione. Come raccontato dalla stessa Goggi, per mesi faticò persino ad uscire di casa. Oggi, finalmente, Loretta sembra rivedere la luce…

