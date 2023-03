Loretta Goggi canta con spettatore a Domenica In/ Ma lui non sa le parole!

Loretta Goggi, a “Domenica In”, ha coinvolto uno spettatore presente in studio durante l’esecuzione di “Maledetta primavera” da parte dell’orchestra del programma. Infatti, mentre il pubblico cantava, il diretto interessato muoveva la bocca non a tempo, dimostrando di non conoscere le parole del brano. Un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento di Loretta Goggi, che, appena è terminata la “riproduzione” del singolo da parte dell’orchestra, ha chiesto un “gelato”, un microfono, da consegnare allo spettatore, sottolineando di volerlo sentire cantare da solo, in quanto si era accorta di come non conoscesse bene la canzone.

LORETTA GOGGI COINVOLGE SPETTATORE A DOMENICA IN: LUI, EMOZIONATO, NON SA LE PAROLE!

Nel prosieguo di “Domenica In”, Loretta Goggi ha fatto guadagnare il centro del palco allo spettatore, ma lui, complice l’emozione di trovarsi protagonista della trasmissione più seguita della domenica pomeriggio di Rai Uno, ha faticato ad andare a ritmo e a ripetere il testo esatto della canzone, riprendendosi unicamente a tratti nel ritornello di “Maledetta primavera”. Un siparietto molto divertente, come testimoniato dalle risate fragorose di Loretta Goggi e di Mara Venier, oltre che del resto dello studio. Alla fine, però, lo spettatore coinvolto nella gag ha ricevuto i complimenti della padrona di casa.

