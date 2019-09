Loretta Goggi/ Colpita da Agostino Penna, delusa da Eva Grimaldi (Tale e Quale Show)

Loretta Goggi insostituibile nel ruolo di giurata a Tale e quale show

Sempre più solare Loretta Goggi a Tale e Quale Show 2019, anzi “insostituibile”, come ha detto Carlo Conti già all’inizio della scorsa puntata. L’ennesima dimostrazione che il conduttore vorrebbe averla in giuria anche nelle prossime edizioni del suo programma. Anche se la giudice ha riservato ancora una volta belle parole per tutti i concorrenti in gara, è stato Agostino Penna a farle battere il cuore più degli altri. Il merito è della sua imitazione di Gaetano Curreri, che le ha imposto persino di lanciarsi nella standing ovation con colleghi, imitatori e pubblico in studio. “L’avevo sentito fare qualcosa ma non credevo veramente che potesse fare così tanto”, ha detto Loretta ricordando di aver assistito solo una volta ad un’esibizione di Penna. Ottima ai suoi occhi quella “voce sabbiosa” tipica di Curreri, che ha gradito ritrovare nell’imitazione del musicista. La Goggi ha voluto inoltre uscire dal seminato della competizione quando si è ritrovata a giudicare Francesco Monte. “Non seguire troppo quello che dice il web“, ha detto infatti al concorrente subito dopo l’esibizione nei panni di Tommaso Paradiso. Ai suoi occhi Monte è bravo, ha capacità canore e per questo merita di essere giudicato solo per la sua presenza nel programma.

Loretta Goggi: Eva Grimaldi non la convince

C’è solo un concorrente che Loretta Goggi non riesce proprio a farsi piacere a Tale e Quale Show 2019: Eva Grimaldi. L’attrice purtroppo non è riuscita a conquistarla nemmeno con la sua Milva e per questo le ha assegnato solo 5 punti, facendola finire in fondo alla classifica. Anche se l’impegno si è visto tutto e Loretta ha apprezzato di vederla così concentrata in questa esperienza. Peccato che in diversi punti la sua voce si sia rivelata più bassa rispetto a quella di Milva, già di per sé scura. Un verdetto che tra l’altro condividono anche tutti gli altri giudici, nonostante le parole positive spese durante il verdetto generale. Fra i flop della Goggi però c’è anche spazio per Francesco Pannofino, a cui ha assegnato un penultimo posto. Il doppiatore infatti non è riuscito ad emozionarla durante l’esibizione, a causa di tanti difetti incontrati nell’imitare Drupi. Anche se Pannofino l’ha stupita subito dopo, in duetto con l’originale, la Goggi ha potuto tenere in considerazione solo la performance ufficiale. Parole aspre anche per Sara Facciolini, a suo dire più simile a Loredana Bertè più che ad Emma Marrone. Colpa di quella voce graffiante e ruggente che la concorrente ha sfoggiato nel corso della sua performance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA