Loretta Goggi/ Dopo Tale e Quale Show continua la carriera cinematografica

Loretta Goggi, componente della giuria dell’edizione 2019 di Tali e Quali, torna il 22 novembre in una puntata davvero speciale, dove si esibiranno 12 imitatori non professionisti. Nel corso dell’edizione del programma è stata definita diverse volte come la più buona tra i giudici, vedremo se anche in questa puntata si riconfermerà così. L’ultima intervista rilasciata da Loretta Goggi è stata quella di inizio novembre al programma A raccontare comincia tu, condotto da Raffaella Carrà. La Goggi ha confessato molte cose della sua vita e carriera. Il rapporto con il marito scomparso Gianni Brezza, l’amore della sua vita che non dimenticherà mai, e il suo rapporto con la malattia da cui è affetta, l’Alzheimer.

Loretta Goggi: la gaffe con Tiziana Rivale

Nella puntata di Tale e Quale Show 2019 del 25 ottobre, Loretta Goggi ha fatto una vera e propria gaffe commentando alla giuria ed ai concorrenti l’esibizione di Tiziana Rivale. Quando, infatti, stava spiegando alcune caratteristiche della voce della Rivale specialmente in relazione ai vari personaggi imitati nel suo percorso, la Goggi ha iniziato a parlare della “canna” suscitando l’ilarità degli altri due giudici ed un momento di imbarazzo in studio. Subito dopo Loretta, accortasi della sua gaffe, ha cercato di rimediare dicendo che si tratta di una caratteristica della voce e non di altro. L’ultimo progetto cinematografico di Loretta Goggi è stato il cortometraggio di Angelo Longoni intitolato “Sogni” e focalizzato sull’Alzheimer, una malattia che non solo è terribile ma molto subdola. Il corto è stato presentato al Festival del Cinema di Roma. L’interpretazione di Loretta Goggi le è valso il premio come miglior attrice per “Sogni” al Moscow International Film Festival. Dopo l’avventura come giudice a Tale e Quale Loretta Goggi continua la carriera cinematografica e la troveremo come attrice in “Glassboy”, diretto da Samuele Rossi e ispirato in modo libero al romanzo di Fabrizio Levi, dal titolo Il Bambino di Vetro.

Loretta Goggi, il video dell’imitazione di Jessica Morlacchi

In questa edizione di Tale e Quale Show Loretta Goggi è stata omaggiata con una sua imitazione da una concorrente, Jessica Morlacchi, che ha cantato di fronte ai tre giudici Maledetta Primavera, clicca qui per il link del video. L’esibizione della Jessica Morlacchi ha fatto scappare qualche lacrimuccia a Loretta ma non come quando si è esibito Federico Angelucci due edizioni fa. Ciò nonostante nel suo giudizio la Goggi è stata abbastanza critica di Jessica. Loretta ha sottolineato di aver percepito la sua difficoltà e Jessica Morlacchi non è rimasta contenta del suo giudizio.



