Ieri Loretta Goggi è stata ospite a Domenica In di Mara Venier e per l’occasione ha concesso una lunga intervista dove ha parlato della sua lunga carriera, della sua vita privata e soprattutto è tornata a parlare dell’improvviso addio a Tale e Quale Show come giurata. All’epoca in un lungo post social ha ammesso di aver lasciato il talent per godersi la famiglia e soprattutto il nipotino, adesso invece nel salotto della ‘zia Mara’ ha confessato che c’è anche dell’altro.

È un fiume in piena Loretta Goggi quando svela di aver lasciato Tale e Quale Show non solo per stare più tempo con la famiglia ma anche per altri motivi: “Stare senza lavorare è una senzazione molto strana però gli ultimi anni mi sono sentita in imbarazzo perché in trasmissione Tale e Quale Show ero diventata un po’ quella saccente, sembravo quella che voleva dire le cose buone o precise” E subito dopo, Loretta Goggi ha lanciato una vera e propria frecciata a Carlo Conti: “Non ci siamo più sentiti, ma Carlo è produttore e conduttore, deve pensare anche agli ascolti”



Ospite a Domenica In durante la chiacchierata con Mara Venier, Loretta si è tolta più di un sassolino dalle scarpe. Innanzitutto ha attaccato i giovani che sognano di fare la tv: “Mara la televisione è cambiata molto, ha una fruizione diversa. Io ero in pensione già dal 2000, ma se mi chiamano e ho talento, che colpa avevo? Mi dicono avanti i giovani, ma quali giovani? Non hanno l’età e le esperienze. Ci sono alcuni nomi di giovani che valgono, ma io ho fatto Canzonissima a 22 anni, oggi a 22 anni cosa fanno?” E sui prossimi progetti lavorativi ha ammesso che presto tornerà in tv protagonista di una fiction anche se non può ancora anticipare nulla.