Loretta Goggi: “Il Grande Fratello é trash? Poteva pensarci prima..”/ La bordata a Piersilvio Berlusconi

Grande Fratello cambia registro: l’opinione di Loretta Goggi é critica

Manca poco al via al rinnovato Grande Fratello e, sulla scia dello spoiler che preannuncia il reality TV come un possibile “GFVIP 8 + NIP”, Loretta Goggi contesta Piersilvio Berlusconi. La bordata da parte della giudice a Tale e quale show giunge tra le pagine di La Repubblica, un una intervista esclusiva dove la showgirl di casa Rai si ritrova in un pour parler sul reality ultraventennale delle reti Mediaset competitor.

Il riferimento del siluro é alla “svolta anti-trash” o per meglio dire la scelta aziendale convenuta al Biscione, per un Grande fratello che sia possibilmente corrispondente alla nuova linea editoriale stabilita dai vertici Mediaset per i format proposti all’occhio pubblico, TV e streaming. In occasione della conferenza stampa, tenutasi alla presentazione dei rinnovato palinsesto TV e streaming Mediaset – datata 4 luglio 2023- a farsi portavoce dei precetti della svolta di Mediaset é l’Ad d’azienda, Piersilvio Berlusconi. Bando, quindi, alle espressioni colorite, volgari, lesive della persona nel linguaggio e/o negli atteggiamenti, unitamente al focus sulle storie e i “curricula” TV dei personaggi protagonisti nel cast dei concorrenti ingaggiati. Questi i primi elementi distintivi del gioco della Casa, presentati dall’amministratore delegato dell’azienda rimasta orfana del padre fondatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

La svolta anti trash si pone come obiettivo quello di fornire un messaggio educativo all’occhio pubblico, al netto di una possibile virata di intrattenimento di dubbio gusto, il che rappresenta un rischio nella ipotesi di un calo di ascolti TV per il nuovo Grande fratello improntato sul divieto al trash. Ma il cambio di registro che si preannuncia del Grande Fratello desta una prima reazione vip avversa, quella di Loretta Goggi: “Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”, fa sapere la showgirl, contestando non velatamente la promessa del change fatta dall’Ad Mediaset.

Insomma, per la bionda artista il Grande fratello può dirsi un reality fondato sul “trash” e la svolta di Piersilvio Berlusconi snaturerebbe il game sulla convivenza forzata, tanto che potrebbe portarlo al tracollo, anche in termini di consenso pubblico, e nella gara degli ascolti TV.

Loretta Goggi esce di scena, da Tale e quale show?

Non a caso, poi, Loretta Goggi si riconfermerebbe nel ruolo di giudice del programma condotto da Carlo Conti su RaiUno, rilasciando, di contro, un’attestazione di stima nutrita per il team di cui lei fa parte: “Tale e Quale Show è un programma di cui non vergognarsi”, é la sentenza dell’intervistata, nella bordata destinata al competitor Mediaset -. Mi piace fare un programma in cui contano il talento e la fatica. Poi è uno show, lo dico egoisticamente, in cui ho una responsabilità minimo, ok faccio la giurata, il resto è tutto nelle mani di Carlo Conti”.

Non solo fiera protagonista ma anche fedele spettatrice, si dichiara poi Loretta Goggi, di Tale e quale show nella sonora frecciatina destinata al team Mediaset facente capo a Piersilvio Berlusconi e anche al conduttore del Grande Fratello , Alfonso Signorini: “Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico”.

