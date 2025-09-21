Loretta Goggi, ospite oggi a Domenica In, ha svelato le ragioni dell’addio a Tale e Quale Show e della lontananza dalla tv.

Dopo diversi mesi lontana dalla tv e dalla luce dei riflettori, senza dubbio il suo baricentro per meriti e talento, Loretta Goggi ha scelto il salotto di Domenica In per raccontare di queste lunghe settimane lontana dal piccolo schermo e soprattutto delle ragioni che hanno scandito la sua decisione di prendersi una pausa.

“E’ esattamente 1 anno e mezzo che non faccio televisione, perchè è nato il mio nipotino. Nessuno ci crede, ma è così; sono pazza di lui!”, inizia così Loretta Goggi: la cantante ha messo immediatamente l’accento sul reale motivo della sua lontananza dagli schermi e, di conseguenza, nel merito dell’addio a Tale e Quale Show. Parole al miele per il nipotino che dunque oggi attira la totalità delle sue energie ed esigenze: “La prima cosa che ha detto, considerando che il mio nome è difficile, è stata ‘Etta’. Quando vede la mia macchina la riconosce subito, ogni volta che vede un’auto simile manda baci e saluta…”.

Loretta Goggi arriva dunque a chiarire ulteriormente le ragioni alla base della scelta di allontanarsi da Tale e Quale Show; ragioni che, oltre ad essere legate alla nascita del nipotino, coincidono anche con una visione del suo ruolo nel programma di Carlo Conti che aveva smesso di collimare con il suo gusto. “Volevo stare tranquilla e godermelo. Come si sta senza tv? La verità… Stare senza lavorare per me è molto strano ma negli ultimi anni mi sono sentita un po’ in imbarazzo”. La cantante ha dunque aggiunto: “A Tale e Quale Show ero diventata un po’ quella saccente; sembravo quella che voleva dire per forza le cose buone, precise, mentre gli altri si divertivano e facevano battute…”.

Seppur distante per tutti questi mesi, Loretta Goggi non sembra intenzionata a mettere definitivamente in disparte la sua carriera artistica e televisiva. “La pensione l’ho già raggiunta, ma se mi chiamano perchè ho talento, perchè non dovrei accettare? Dicono largo ai giovani, ma quali giovani?” – ha asserito a Domenica In – “Oggi a 22 anni chi è che fa quello che facevo io all’epoca?”. Infine, sul rapporto con Carlo Conti dopo l’addio a Tale e Quale Show, ha aggiunto: “Con ci siamo più sentiti, ma Carlo conduce un programma che ovviamente mira agli ascolti; la mia intenzione era quella di prendere le distanze da una cosa che non mi rappresentava e voglio che il pubblico mi ringrazi perchè mi sono tolta dalle scatole!”.