Loretta Goggi/ “Maledetta primavera? Un successo grazie a Berlusconi…”

Loretta Goggi sarà ospite della prima puntata di “Top dieci”, il programma condotto da Carlo Conti, in onda questa sera, venerdì 23 aprile su Rai 1. Sono già passati 40 anni da quando Loretta Goggi si classificò seconda al festival di Sanremo con il celebre brano “Maledetta primavera”. In una recente intervista Jacqueline Schweitzer Savio, moglie di Totò Savio (autore della canzone), ha rivelato che il successo di “Maledetta primavera” è in parte dovuto a Silvio Berlusconi: “Loretta aveva appena firmato un contratto con l’allora Fininvest.. Berlusconi, che visionava e decideva tutto, all’ascolto del brano indicatogli come sigla finale del programma lo bocciò giudicandolo troppo drammatico… E così “Maledetta Primavera” rimase un inedito e Totò l’anno seguente propose a Loretta la partecipazione al Festival”. In occasione dei 40 anni di questo storico brano Loretta Goggi si è esibita, visibilmente emozionata, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dedicato ai malati di Covid: il presidio medico è infatti uno dei set della fiction “Fino all’ultimo battito”, che la vede tra i protagonisti insieme a Marco Bocci e a Violante Placido, per la regia di Cinzia Th Torrini.

Loretta Goggi: il legame con il Festival di Sanremo

Loretta Goggi è stata al Festival di Sanremo in tre vesti diverse: madrina, concorrente e conduttrice. “La prima, da madrina, fu nel 1977, con Il giardino dei semplici. Erano prodotti da Totò Savio che era il mio autore e andai volentieri a sostenerli”, ha ricordato in una recente intervista a Repubblica. La seconda volta, nel 1981, è salita sul palco come concorrente con “Maledetta primavera” e nel 1986 è stata la prima donna a condurre la kermesse canora: “È stato il coronamento di un’intera carriera. Una grande soddisfazione. Devo ringraziare il matrimonio di Pippo Baudo”. La Goggi, infatti, avrebbe dovuto condurre al fianco di Baudo, che poi lasciò la conduzione per sposarsi con Katia Ricciarelli. Loretta Goggi è stata recentemente una delle protagoniste di “Burraco fatale”, un film di Giuliana Gamba con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni, una bella storia di solidarietà tra donne.

