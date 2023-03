Loretta Goggi: “Mio marito Gianni lo sento ancora con me”/ “Il mio sho? Lo dedico…”

Loretta Goggi e lo show Benedetta primavera

Dal 10 marzo, per quattro prime serate su Raiuno, Loretta Goggi sarà la protagonista del nuovo show “Benedetta primavera” in cui si cimenterà in una serie di imitazioni tra personaggi di ieri e di oggi. Un debutto che emoziona tantissimo la Goggi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, dichiara: “Lo confesso, sono molto agitata. La notte dormo poco e mi sveglio pensando ad una battuta o a una canzone di questo show che devo finire di imparare a memoria. Mi sento come una debuttante al suo primo spettacolo”.

Loretta torna al timone di uno show dopo trent’anni dall’ultima volta. Un periodo di tempo troppo lungo durante il quale, però, l’artista si è dedicata ad altri attività come il teatro, il cinema e la fiction conquistando il pubblico anche in quella veste. Oggi, però, è pronta per tornare in tv con uno show tutto suo che vedrà anche la presenza di Heather Parisi con cui la Goggi ha condiviso l’avventura a Fantastico.

Loretta Goggi e il ricordo del marito Gianni Brezza

Loretta Goggi è pronta a stupire tutti con il suo show che dedica al marito Gianni Brezza, scomparso qualche anno fa e il cui ricordo è sempre presente nel cuore dell’artista. L’amore tra i due era nato nel 1979 dietro le quinte di Fantastico. All’epoca, la Goggi aveva solo 21 anni e, nel corso degli anni, insieme, hanno affrontato tantissime difficoltà. Dopo aver vissuto una vita insieme, la morte di Gianni è stata durissima da affrontare per la Goggi che, ora, vive con il suo ricordo.

“Lo show lo dedico a mio marito che non c’è più e con cui ho condiviso 32 meravigliosi anni della mia vita. Lui è sempre al mio fianco. Non sono solo Loretta, ma Loretta e Gianni”, ha detto a Nuovo Tv.

