Loretta Goggi/ “Non canto più le canzoni che mi ricordano Gianni Brezza”

Loretta Goggi potrebbe essere uno dei cavalli di punta di casa Rai. La nota cantante, ora trasformata in giudice grazie a Tale e Quale Show, potrebbe addirittura ottenere un posto speciale nell’Olimpo dei conduttori. Sono in tanti a chiederlo, telespettatori e critici: manca ad oggi uno show che metta la Goggi al centro della scena. Di esperienza sulle spalle ne ha davvero tanta, dal ruolo di attrice fino a quello di artista e imitatrice e persino conduttrice. Nonostante sia stata e sia ancora oggi la sua Maledetta Primavera a fare da perno alla sua carriera, Loretta ha sempre manifestato una forte ammirazione per alcuni colleghi. Tanto da rivelare poco tempo fa a Blogo di avere tre canzoni in particolare nel cuore. “Parto da Come saprei di Giorgia, che ha vinto l’edizione del Festival del ’95”, ha rivelato, “poi un’altra canzone che apprezzo tantissimo tra quelle che sono arrivate sul gradino più alto di Sanremo c’è Luce, tramonti a Nord-Est della bravissima Elisa. Quindi metterei al primo posto in questo mio podio la canzone che ha vinto l’ultima edizione del Festival, ovvero Fai Rumore di Diodato, un artista che apprezzo molto”. Intanto la Goggi è ritornata anche sul grande schermo: la troveremo al fianco di Claudia Gerini in Burraco Fatale. Senza dimenticare la conferma già annunciata riguardo al suo ritorno a Tale e Quale Show in qualità di giurata.

LORETTA GOGGI RIAPRE LA NUOVA EDIZIONE DI DOMENICA IN

Loretta Goggi si prepara a ritornare in tv e l’occasione le verrà data dall’amica Mara Venier. La cantante sarà ospite nella puntata di Domenica In di oggi, 14 settembre 2020, e farà da apripista alla nuova edizione. Dopo tutto la scorsa stagione si è conclusa proprio con un suo intervento, anche se nel corso del tu per tu con la padrona di casa, la Venier si è lasciata sfuggire anche una gaffe. Dopo aver ricordato l’amato Gianni Brezza, compagno di una vita e amore intramontabile, la cantante ha rivelato di aver cambiato alcuni dettagli della sua vita in seguito alla scomparsa della sua metà. “Non canto più le canzoni che mi ricordano Gianni”, ha detto. A quel punto per zia Mara è stato immediata la risposta: “Eh però Romina canta ancora le canzoni del marito… ex marito Al Bano”. Peccato che Loretta le abbia fatto notare una certa differenza fra le due situazioni, “Eh… ma lui è ancora vivo!”. “Quando ho perso Gianni tutto si è spento”, ha detto l’artista tempo fa a Gente, “sono stata malissimo sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare nè a mangiare. Ma anzichè dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo!”. Per la Goggi è stato un periodo terribile e per fortuna è riuscita a riprendersi grazie all’aiuto di un’endocrinologa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA