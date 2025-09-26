Loretta Goggi spiega i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi da Tale e quale show, il programma di cui è stata una colonna per anni

Perché Loretta Goggi non è Tale e quale Show? L’interrogativo rimbalza tra i fan in vista della puntata di questa sera, venerdì 25 settembre. La sua assenza d’altra parte fa rumore, anche se il suo addio al varietà di Carlo Conti risale al 2024 quando intuì di dover cambiare strada e fare un passo indietro. A starle stretto, a quanto pare, il ruolo di ‘maestrina’ in cui Loretta Goggi non si riconosceva più. “Mi sentivo in imbarazzo”, ha ammesso in una intervista al Corriere della Sera.

“Il mio ruolo era diventato stucchevole e allora ho pensato che non fosse più il mio posto”, la spiegazione della Goggi. Sempre in riferimento al suo addio, dopo ben tredici anni di registrazioni, Loretta Goggi ha spiegato di aver ascoltato il suo istinto. Di non aver soffocato quella vocina che le suggeriva di guardarsi dentro. “Così ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva…”, ha ricordato Loretta. Che da lì a poco prese la scelta di fare un passo indietro.

Loretta Goggi, addio al veleno con Tale e quale Show? Ecco perché ha lasciato

“Non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava”, le parole di Loretta Goggi in merito all’addio di Tale e quale show. Un programma a cui la showgirl resta comunque molto legata, poiché ha rappresentato a lungo il suo porto sicuro dopo anni molto difficili, segnati dalla morte del marito Gianni Brezza.

“Stavo così male ma poi Carlo Conti mi convinse per Tale e Quale Show”, il ricordo di Loretta. Dopo l’addio a Tale e quale show, la showgirl si è presa una lunga pausa, ma non dimentichiamo la sua breve e non fortunatissima avventura alla guida di Benedetta Primavera.

