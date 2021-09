Loretta Goggi piange ai Seat Music Awards/ Tripudio per ‘Maledetta primavera’, e quella malattia che…

Loretta Goggi piange in diretta ai Seat Music Awards

Grande commozione per Loretta Goggi sul palco dei Seat Music Awards (seconda serata). L’interprete di Maledetta primavera riceve un Premio Speciale in occasione dei quarant’anni del suo successo più grande – Maledetta primavera, appunto – che questa sera esegue davanti al pubblico dell’Arena di Verona per poi piangere al momento dei ringraziamenti. “Io la conosco troppo bene e so quanto si emoziona!”, esclama Vanessa Incontrada, mettendole una mano sulla spalla.

La malattia che ha segnato Loretta Goggi

Donna di grande sensibilità, Loretta Goggi ha parlato di recente del calvario che ha sofferto a causa della sua malattia, una disfunzione alla tiroide che avrebbe potuto portarla alla morte. Un forte stress le aveva “bloccato la tiroide”, e Loretta non riusciva più né a camminare né a mangiare. Il pronto intervento di un’endocrinologa le ha permesso di evitare il peggio: “Mi ha salvata (…) facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”, si legge in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

