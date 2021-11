Loretta Goggi piange per la sorpresa di Serena Autieri/ “Sei la nostra regina”

Serena Autieri incanta a Tale e Quale Show 2021, con uno splendido omaggio a Loretta Goggi. La presentatrice ed ex concorrente canta Maledetta Primavera, per celebrare tutti i record della canzone e colei che definisce “una regina, un faro”. Si riferisce ovviamente a Loretta Goggi, che si gode lo spettacolo dalla postazione della giuria. Se la giurata è molto emozionata, lo stesso si può dire di Serena Autieri che sente i brividi per il suo ritorno su Raiuno: “E’ sempre un’emozione incredibile cantare questa canzone e poi farlo davanti a Loretta Goggi”.

Loretta Goggi e il tumore di Gianni Brezza/ "Da quando ho perso mio marito..."

Serena Autieri omaggia Loretta Goggi a Tale e Quale Show

Carlo Conti riserva una calorosa accoglienza a Serena Autieri. E’ felice di aver contribuito ad una sorpresa per Loretta Goggi e condivide le parole espresse dalla sua ospite: “Per noi la Goggi è una regina, per noi è un faro”. L’Autieri coglie l’occasione di ricordare l’appuntamento con Dedicato, un nuovo programma in partenza sulla Rai: “Tutti noi abbiamo bisogno di dire grazie nella vita e da noi verranno ospiti famosi a raccontarsi ogni sabato pomeriggio”. Per poi riprendere con un ringraziamento speciale: “Grazie a questo studio meraviglioso. Dico grazie anche a chi si occupa di trucco e parrucco perché è una squadra veramente speciale”.

LEGGI ANCHE:

Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta Goggi/ Marito figli e carriera: ha 68 anniLoretta Goggi bacchetta Malgioglio/ "Lo amo alla follia... ma io non darei mai giudizi così netti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA