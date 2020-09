Loretta Goggi “Pillo ha prostatite come Briatore”/ “Bisogna castrarlo, ma Flavio…”

Frecciatina di Loretta Goggi a Flavio Briatore durante la puntata di oggi di Domenica In. La celebre attrice ha tirato in ballo l’imprenditore parlando del cucciolo Pillo, accudito dalla sorella Daniela. «Pillo è l’amore della mia vita, è il barboncino di Daniela e io sono diventata zia», ha cominciato a raccontare la Goggi. A Mara Venier e Romina Power ha spiegato anche che hanno festeggiato il primo anno del cagnolino con la candelina e un biscotto per cani. Poi però, parlando di una possibile operazione a cui potrebbe essere sottoposto, ha fatto una battuta su Flavio Briatore che non è riuscita benissimo, anche se il riferimento è molto chiaro. «Il mio Pillino… Ecco, volevo chiedere se ci sono in ascolto veterinari… Dicono che bisognerebbe castrarlo perché potrebbe soffrire di prostatite, ma con Briatore non è stato necessario». Romina Power un po’ interdetta non ha colto la battuta, mentre la conduttrice di Domenica In, un po’ imbarazzata, ha provato a riportare le ospiti sul focus dell’intervista.

LORETTA GOGGI E LA BATTUTA SU FLAVIO BRIATORE

Romina Power però ha voluto approfondire la questione. «Cosa c’entra Flavio Briatore con il cagnolino?», ha chiesto l’ex moglie di Al Bano Carrisi a Loretta Goggi. «Perché anche Briatore ha la prostatite», la replica dell’attrice. In studio è caduto un po’ il gelo, quindi Loretta Goggi a Domenica In ha proseguito parlando del suo cagnolino. «Lui pesa 1,6 kg, quindi è molto piccolo. E mi hanno detto che se non lo castro gli viene la prostatite, ma io non voglio. Speriamo che il piccolino rimanga così dolce», ha proseguito l’attrice. La conduttrice, invece, si è limitata a sfiorare semplicemente la polemica che ha caratterizzato questi giorni la guarigione di Flavio Briatore dal coronavirus. «C’è stata tutta una lunga storia…», ha commentato Mara Venier, che poi è andata avanti con l’intervista alle due amiche, dirottandola su altri temi. Chissà se Flavio Briatore avrà voglia di replicare alla battutina di Loretta Goggi.



