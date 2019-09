Loretta Goggi/ Quel rumors sul “due di picche” a Carlo Conti

Pericolo scongiurato sulla presunta assenza di Loretta Goggi a Tale e Quale Show 2019, visto che la sua presenza è stata più che confermata durante la conferenza stampa avvenuta pochi giorni fa. Di nuovo presente al tavolone dei giudici, la Goggi è uno dei pilastri dello show e il conduttore Carlo Conti non potrebbe immaginare di poter ritornare in quegli studi televisivi senza contare sulla sua professionalità. I rumors sulla possibilità che la Goggi sfoderasse un due di picche sono nati in seguito ad alcune dichiarazioni della diretta interessata, in merito alla sua quotidianità in seguito alla morte del marito Gianni Brezza. Il suo ritorno alle scene infatti non riguarda solo il talent musicale di Rai 1, ma anche diversi appuntamenti sul piccolo e grande schermo. Dalla fiction Pezzi Unici firmato da Cinzia Th Torrrini fino al film Burraco fatale di Giuliana Gamba e a quello di Francesco Mandelli, dal titolo Appena un minuto, oltre a molti altri appuntamenti. Di carne sul fuoco ce n’è davvero tanta e la volontà dell’artista è di accogliere tutte le proposte con entusiasmo, sicura che le faccia bene stare al di sotto di quei riflettori che l’hanno portata fino alla popolarità.

Loretta Goggi, Tale e Quale Show: il lutto per la morte del marito

Nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla morte del marito, Loretta Goggi non si è mai ripresa del tutto e Tale e Quale Show 2019 è una delle tante imprese lavorative che ha deciso di intraprendere proprio per affrontare l’eterno dolore. Da un lato ha potuto contare sul supporto della sorella Daniela e della nipote Maria Costanza, a cui è legatissima, ma dall’altra il merito va anche alla sua decisione di non rimanere in silenzio e cedere alla depressione. L’attrice però ha dichiarato di recente la sua volontà di escludere dal futuro il canto. Ritornerà senza dubbio a recitare e da oggi, venerdì 13 settembre, la rivedremo nei panni di giudice del programma di Carlo Conti. Escluso però che imbracci di nuovo il microfono per scaldare al voce. “Studio canto, ma non lo faccio più da quando è scomparso mio marito”, ha dichiarato infatti al settimanale Mio. Negli ultimi giorni c’è stato anche il tempo di fare un piccolo tuffo nel passato per la Goggi, anche se gli episodi rievocati non sono sempre stati piacevoli. “Mi ha offeso come donna e come professionista”, ha rivelato infatti su Mike Bongiorno, ricordando quello sgarro avvenuto durante Miss Italia del 2007. “So di essere l’eterna seconda”, ha dichiarato invece a Il Corriere della Sera pensando alle luci ottenute da Raffaella Carrà, da sempre sua rivale dal punto di vista professionale.

