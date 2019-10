Loretta Goggi/ “Raffaella Carrà? La rivalità non esisteva” (A raccontare comincia tu)

Loretta Goggi è protagonista della terza puntata di “A raccontare comincia tu“, il programma di interviste condotto da Raffaella Carrà il giovedì in prima serata su Rai3. Si preannuncia un’intervista imperdibile quella della giudice di Tale e Quale Show pronta a raccontarsi a cuore aperto smentendo una volta e per tutte la rivalità mai esistita con la mitica Raffa. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la Goggi ha raccontato come e dove ha incontrato la Carrà per la registrazione della puntata: “abbiamo fatto la nostra chiacchierata nel golf resort dell’Argentario dove io e Gianni andavamo spesso nei fine settimana. Dalla sua scomparsa non ci avevo messo più piede perché mi faceva troppo male”. Per tantissimi anni si è parlato di una presunta rivalità tra la Goggi e Raffaella Carrà, una rivalità mai esistita come ha smentito nuovamente Loretta: “la rivalità non esisteva. In realtà io non avevo niente a che vedere con la danza di Raffaella, venivo dalla prosa, sono stata scelta perché Baudo mi aveva sentito fare delle imitazioni. Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava Raffaella Carrà. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi”.

Loretta Goggi: “Io e Raffaella Carrà siamo molto diverse”

Loretta Goggi dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di Raffaella Carrà rivelando cosa le piace del mitico Raffa: “il rigore assoluto. E poi l’energia, la potenza e la marcia in più che vanno al di là di qualsiasi qualità tu le possa riconoscere”. Non solo, alla domanda se le due sono amiche, la Goggi ha precisato: “amicizia è una parola seria, siamo buone conoscenti. E c’è dell’affetto”. Dal punto di vista caratteriale le due sono diverse per temperamento come ci ha tenuto a precisare la Goggi a Tv Sorrisi e Canzoni: “lei ha il piglio della condottiera e si vede anche da fuori. Io ce l’ho, ma dentro di me e non lo do a vedere. Alla fine del nostro incontro le ho scritto un messaggio: “Siamo due spiriti diversi ma che in qualche modo si somigliano e hanno in comune l’amore per il lavoro e il rispetto per noi stesse”.