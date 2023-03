Loretta Goggi: “Social? Avere hater significa esistere”/ “L’amore non friccica…”

Loretta Goggi, a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda domenica 5 marzo 2023, ha parlato del suo ritorno sul piccolo schermo con “Benedetta primavera”. La giudice di “Tale e Quale Show” ha asserito: “Dopo tanti anni di no – Stefano Coletta mi aveva già offerto due puntate di natura autocelebrativo e avevo già declinato -, torno in tv. Ma non ricordo come sia successo che io abbia detto sì! So solo che mi sono consigliata con mia sorella Daniela“.

LORETTA GOGGI: “L’AMORE? EH, QUELLA NON FRICCICA…”

In “Benedetta primavera”, Loretta Goggi darà anche il giusto spazio alle imitazioni: “Esse richiedono tanto lavoro – ha affermato –. Ho cominciato a registrarle prima, è impensabile farle in diretta. Per quella di Guillermo Mariotto, ad esempio, ci ho messo cinque ore di trucco”. In rete Loretta Goggi ha rivelato di avere trovato poca solidarietà femminile e “3-4 anni fa ho chiuso, ho detto basta. Adesso, invece, sto cercando qualcuno che mi raduni tutti gli hater con le loro offese per ritrovarmeli sul mio profilo, perché oggi averne significa esistere”. Infine, Mara Venier ha alluso all’amore nei confronti della sua ospite: “Ti vedo tutta friccicarella…”. Goggi ha risposto: “No, no, quella non friccica”.

