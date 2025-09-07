Loretta Goggi e il perchè ha lasciato Tale e Quale Show, la cantante e conduttrice svela: “Mi sentivo fuori posto…”.

Un ruolo che sembrava ormai cucito sulla sua pelle, forte delle sue conoscenze musicali e artistiche in generale; già lo scorso anno Loretta Goggi aveva destato il dispiacere degli appassionati con la scelta di lasciare momentaneamente il suo ruolo di giudice a Tale e Quale Show. Per la nuova edizione ormai alle porte, la cantante e conduttrice è ufficialmente fuori dal cast e qualche tempo fa aveva spiegato come le ragioni fossero più che valide. Una scelta di cuore, di famiglia; Loretta Goggi, dopo la nascita del primo pronipote, aveva raccontato con gioia e commozione di voler mettere da parte le occasioni professionali per viversi questo nuovo capitolo all’insegna dell’amore per la famiglia.

Rosanna Fratello: “Ornella Vanoni? Ognuno dovrebbe farsi i fatti propri”/ “Loretta Goggi ha detto di tutto”

L’addio di Loretta Goggi al ruolo di giudice a Tale e Quale Show, però, potrebbe essere scandito anche da altre ragioni. Proprio la cantante e conduttrice, intervistata dal Corriere della Sera, avrebbe offerto ulteriori spunti di riflessione a proposito della sua scelta recente. Come racconta Gossip e tv, non solo ragioni di cuore alla base della decisione ma anche una percezione decisamente più cupa.

Loretta Goggi e l'addio a Tale e Quale Show: "Dovete essere i primi a sapere perché"/ "Dopo 13 anni..."

Loretta Goggi, addio ‘amaro’ a Tale e Quale Show? “Ero diventata una maestrina…”

“Il mio ruolo era diventato stucchevole, negli ultimi anni mi sentivo in imbarazzo”, queste le parole di Loretta Goggi al Corriere della Sera a testimonianza di un malcontento strettamente legato alle derive delle sue vesti di giudice a Tale e Quale Show. Un punto di vista che, unito alle liete vicende personali, l’hanno dunque portata lontana dallo show di Carlo Conti: “Mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rosa e ho pensato che non fosse più il mio posto”.

Non sono certo serene le parole di Loretta Goggi ma in un certo senso possono essere lette anche come una valutazione consapevole, pragmatica; non necessariamente il punto di vista maturato deve tradursi come un addio ‘amaro’ a Tale e Quale Show dove per anni ha vissuto con merito e apprezzamenti il ruolo di giudice.

Loretta Goggi, perché non c'è a Tale e quale show 2024/ L'annuncio di Conti: "Ha fatto scelta importante"