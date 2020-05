Lori Asmr / Lo Youtuber confessa: “Tu Si Que Vales? Volevo morire. Sono stato…”

Pubblicità

Lori Asmr tra i protagonisti di Tu Si Que Vales, nella puntata riproposta in replica questa sera su Canale 5. Nell’appuntamento con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi rivediamo all’opera il giovanissimo youtuber, che dopo l’esperienza in tv ha ammesso di non aver vissuto benissimo l’atmosfera delle registrazione. “Non sapevo nemmeno perché ero andato li. Sapevo solo che volevo tornare a casa, ero terrorizzato, avevo davvero troppo paura. Quelli della produzione mi dicevano di stare tranquillo, di sorridere. Ero troppo teso”. Lori Asmr, probabilmente, ha patito molto il prolungarsi dell’attesa, con il suo turno di esibizione che sembrava slittare ora dopo dora: “Mi hanno convocato alle 10.30 per la registrazione, ma non ti dicono il tuo gruppo fino a quasi alla fine. Ero nel secondo gruppo di quel giorno, mi sono esibito per penultimo, alle 19.45. Volevo morire, sono stato dieci ore nell’ansia più estrema”, ha raccontato sul suo canale youtube.

Lori Asmr, la tensione dello youtuber gioca brutti scherzi a Tu Si Que Vales?

Lori Asmr ha vissuto un’esperienza abbastanza forte a Tu Si Que Vales. Un po’ per la giovane età, un po’ per l’ansia del debutto, lo youtuber ricorda le tensioni provate durante la prova. “Ero veramente tesissimo, l’ho vissuta particolarmente male. Nonostante fossi passato, appena uscito non ero soddisfatto”. Il creator ha ha poi aggiunto di non ritenersi pienamente soddisfatto della sua performance, benché nella puntata riesca poi ad ottenere il pass: “Ero arrabbiato con me, l’ho gestita male, non ero sciolto. Ero molto deluso. A vederla dalla tv è stato molto meglio di come l’ho percepito io, però. Avrei potuto fare molto meglio, ma le condizioni non erano quelle adatte”.



