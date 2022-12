Lori Sammartino, Flaminia Morandi, Marta Flavi: ex mogli Costanzo/ Flirt con la Izzo

Lori Sammartino e Flaminia Morandi: ex mogli Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 27 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Prima di sposare Maria De Filippi, sua moglie dal 1995, il giornalista è stato sposato tre volte. Nel 1963 ha sposato la fotoreporter Lori Sammartino: “Lei aveva quattordici anni più di me, era una grande fotografa. Mi fece crescere, veniva dal Mondo di Pannunzio, mi presentò Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi, Linuccia Saba, che fu sua testimone di nozze. Ci sposammo in chiesa, nel 1963, a Isola Farnese… L’ unione con Lori durò pochissimo: mi innamorai di una segretaria della Mondadori”, ha raccontato Costanzo anni fa al Corriere della Sera. Dal 1973 al 1984, Maurizio Costanzo è stato sposato con la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla (1973) e Saverio (1975). “Era bellissima, era sposata con il bellissimo Alberto Michelini. Non so come, lo lasciò per me… Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”, ha ricordato il giornalista.

Maria De Filippi, moglie Costanzo/ "Alla quarta volta quella giusta la azzecchi"

La relazione con Simona Izzo e la terza moglie Marta Flavi

La terza compagna della vita di Maurizio Costanzo è stata l’attrice e regista Simona Izzo: “È stata molto divertente, è una donna straordinariamente intelligente. Molto gelosa, però. Non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola”, ha raccontato il giornalista al Corriere della Sera. I due, però, non si sono mai sposati. La terza moglie di Costanzo è stata la conduttrice Marta Flavi, sposata il 7 giugno 1989. Il matrimonio fu bruscamente interrotto per un’ interferenza telefonica: “Avevo iniziato la storia con Maria, stavo parlando con lei dal mio ufficio, a un certo punto una terza voce si infila e dice: “Maurizio, sono Marta”. Non negai, ma passai una notte complicata. Finì male”, ha raccontato Costanzo. Tutte le donne di Costanzo hanno lavorato con lui: “Non potrei mai innamorarmi di una farmacista, non saprei che dirle. Lo spettacolo è la mia vita”.

LEGGI ANCHE:

Camilla e Saverio, figli Maurizio Costanzo/ Gabriele, adottato con Maria De FilippiMaurizio Costanzo: "Montesano? Un imbecille"/ "Selvaggia Lucarelli? La difendo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA