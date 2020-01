LORI ZWICKLBAUER, MOGLIE TERENCE HILL/ Insieme dal ‘67, hanno avuto due figli

Si chiama Lori Zwicklbauer la moglie di Terence Hill, Don Matteo nella fiction omonima che va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Lei e l’attore sono sposati dal 1967, ma di loro non si è mai saputo molto. Entrambi molto riservati, hanno preferito tenere nascosti i dettagli della loro vita privata. Riguardo a Lori, da quel poco che emerge, si apprende che è nata negli Stati Uniti da famiglia tedesca. Con Terence ha avuto due figli, Jess, nel 1973, e Ross (adottato), nel 1973. Quest’ultimo è deceduto all’età di 17 anni, a seguito di un incidente stradale in Massachusetts. La famiglia Hill ha infatti vissuto negli Stati Uniti per più di 30 anni, salvo poi trasferirsi a Gubbio per le riprese di Don Matteo. Hill non ha mai fatto mistero del suo amore per l’Umbria, regione che ha avuto modo di visitare in lungo e in largo nei ritagli di tempo tra un take e l’altro. Nel 2013, a seguito dello spostamento del set della fiction, Terence ha cambiato residenza: da un po’ di anni a questa parte, infatti, lui e sua moglie vivono a Spoleto.

