Loriana Sasso, scopre l’adozione dopo 52 anni/ “Mia nonna mi aveva venduta”

Loriana Sasso ha una storia particolare: dopo cinquant’anni ha scoperto di essere stata adottata. Oggi Loriana Sasso è stata ospite de I Fatti Vostri proprio per raccontare la sua storia: “Ho perso mia mamma nel 2000 e nel 2011 è morto mio papà. Dopo cinque anni ho venduto il loro appartamento a Frosinone e liberando il garage ho trovato uno scatolone in cui ho trovato le carte della mia adozione. Ho avuto qualche sospetto perchè non avevo foto di bimba al di sotto dei 3 anni e sono stata battezzata a 3 anni, ma i miei genitori alle mie domande avevano sempre giustificazioni valide. Io so che tanti anni prima di prendermi con loro, mia mamma aveva avuto una gravidanza che era andata male e non aveva potuto più avere figli, quindi forse sentiva me talmente sua da aver chiesto a mio padre e a tutti i parenti di non dirmi mai che fossi stata adottata”.

Sul papà: “Un amore smisurato, avevo un rapporto bellissimo. Il rapporto che avevo con papà era diverso rispetto a quello con mamma. Quando sono venuti all’orfanotrofio in Jugoslavia ho scoperto che mio padre ha detto ‘Io prendo lei’, è stato amore a prima vista, è l’uomo della mia vita e lo sarà sempre. E’ stata dura scoprire che ero stata adottata – ha continuato – mi sono sentita tradita. Mi hanno raccontato delle bugie, sono stata arrabbiata con loro per un po’ di tempo, adesso ho metabolizzato un attimo e ho cercato di capire, loro sono i miei genitori”.

LORIANA SASSO: “HO RITROVATO MIA MAMMA E HO SCOPERTO DI AVERE UN FRATELLO, ORA…”

Loriana Sasso, dopo aver scoperto la verità, ha voluto incontrare la sua madre naturale: “Era un’esigenza che sentivo, dovevo chiudere il cerchio, sapere le mie origini. Tre anni fa ho conosciuto sui social una ragazza di Trento e suo padre mi ha aiutato. Sono volata in Serbia immediatamente per incontrare mia mamma”, un incontro avvenuto 52 anni dopo la separazione.

“E’ stata una sensazione bellissima, avevo sentimenti contrastanti, paura di non poterla abbracciare. Ho scoperto anche di avere un fratello, Dragan, che ho desiderato tanto”. Sul perchè dell’abbandono: “Mia mamma ha avuto una vita molto difficile, famiglia contadina poverissima, mi aveva avuta a 14 anni. Dopo il parto è stata legata in un pozzo e poi quando si è liberata è scappata; quando è ritornata a casa dopo qualche giorno non mi ha trovato più, mia nonna si era liberata di me”. Poi Loriana Sasso ha concluso: “Sto cercando di avere notizie da mio padre e capire se ho altri fratelli e sorelle, mia mamma non sta bene e svia l’argomento”.

