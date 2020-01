Lorieshen Umali/ Video, dalle Filippine alla vittoria? (All Together Now)

Lorieshen Umali ha convinto la giuria di All Together Now al primo colpo. 100 punti per la concorrente filippina che è riuscita a diventare finalista già lo scorso 12 dicembre. La 27enne ci ha regalato un’esibizione da brividi grazie a Rolling in the deep di Adele, un brano che è riuscita ad interpretare in modo magistrale. Come di consueto, abbiamo potuto conoscerla prima della sua performance: lavora come cameriera ai piani in un albergo di Milano ed ha deciso di venire qua in Italia per stare con il padre, separato dalla madre da qualche tempo. “Il mio cuore è dove è la mia famiglia, mio marito e il mio bimbo. A loro non voglio far mancare l’amore e il tempo che sono mancati a me”, ha detto facendo commuovere la conduttrice. “Il mio sogno è di dare a mio figlio un bel futuro”, ha svelato subito dopo, provocando lacrime ed emozioni nei presenti. In particolare Mietta, che l’ha spronata a pensare solo al suo bambino e lasciare da parte la paura di esibirsi in pubblico. Dopo averla vista titubante e persino incerta, la Umali ha centrato senza dubbio il bersaglio, facendo alzare moltissimi membri della giuria. E con la parte rap in filippino ha convinto anche chi era rimasto ancora seduto. Clicca qui per guardare il video di Lorieshen Umali.

Lorieshen Umali, Finale All Togheter Now: gli ammiratori sicuri, sarà la vincitrice

Lorieshen Umali merita di vincere All Together Now: lo credono gli ammiratori che sono rimasti sconvolti dall’esibizione che le ha regalato l’accesso in finale. E forse persino la conduttrice, che è corsa ad abbracciarla subito dopo la sua performance. Date le sue origini filippine, sui social sono apparsi dei commenti positivi anche da alcuni suoi connazionali. Purtroppo però Lorieshen non sembra avere un profilo social ufficiale, almeno per ora, e per questo ci è preclusa una piccola fetta della sua quotidianità. Tutto ciò che possiamo sapere per il momento è tutto racchiuso nella sua prima esibizione, quando il canto l’ha trasformata del tutto e ha scacciato per qualche momento quella fragilità che ha rivelato sia prima della performance sia subito dopo, colpita dai consensi ricevuti. Le lacrime non sono mancante, così come la certezza di Michelle Hunziker che il Muro l’avrebbe consacrata alla finale con 100 punti secchi. “Sono nervosa e questa è la prima volta che ho partecipato in un programma musicale. Quando ho avuto mio figlio ho perso le mie abilità, perchè sento che non sono più come prima”, ha confessato Lorieshen. Per J-Ax invece l’orgoglio maggiore riguarda proprio lo show in sè, che “Premia la passione di chi tutti i giorni si spacca la schiena come lei. Ti ringrazio perchè non avevo mai sentito un rap in filippino. Hai spaccato tutto, hai fatto quello che tecnicamente si chiama extra beat, una tecnica abbastanza difficile del rap”.

