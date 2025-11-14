Loris, chi è il fratello di Manuela Bianchi: in tv sempre con la bandana ma di recente non più, c’è un motivo?

L’omicidio di Pierina Paganelli è uno degli eventi di cronaca nera più dibattutti del nostro paese; le indagini sono ancora oggi in corso a distanza di tempo e tra testimonianze, pseudo-confessioni e lavoro degli inquirenti si cerca ancora la verità su chi abbia posto fine alla vita della donna.

Nel calderone mediatico sono finite diverse parti in causa, da Manuela Bianchi a suo fratello Loris fino a Louis Dassilva – principale indiziato per l’omicidio di Pierina Paganelli – e la moglie Valeria Bartolucci. Note le frecciatine a distanza, le tesi opposte da parte dei diretti interessati e un mistero sempre più fitto a proposito delle reali dinamiche di quanto accaduto.

Nel merito delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli spicca il volto di Loris, fratello di Manuela Bianchi. Spesso intercettato da giornalisti, cronisti e salotti televisivi e altrettante volte protagonista anche di dichiarazioni spiazzanti e divisive. Spicca un tratto caratteristico: la bandana di Loris Bianchi. Nelle sue partecipazioni televisive ha sempre mostrato l’accessorio che è praticamente diventato un suo tratto riconoscitivo: al punto da alimentare il ‘mistero’ del perchè improvvisamente abbia smesso di indossarla.

Loris Bianchi, perché non porta più la bandana?

Perchè Loris Bianchi non porta più la bandana? Per quanto fosse diventato una sorta di marchio di fabbrica, il fratello di Manuela Bianchi non è mai entrato nel merito delle ragioni alla base di tale scelta. Non è detto che l’utilizzo avesse un qualche tipo di valenza se non il gusto estetico; anche perchè spesso alternata a berretti o cappelli di lana. In ogni caso, il suo ruolo nel merito del dibattito mediatico sull’omicidio di Pierina Paganelli è ancora oggetto di interesse sia per i cronisti che per coloro che seguono le vicende di cronaca nera.

Loris, fratello di Manuela Bianchi: la difesa costante sul caso dell’omicidio della zia Pierina Paganelli

Nel merito del dibattito mediatico, Loris ha sempre preso le parti di sua sorella Manuela Bianchi pur dicendosi spiazzato per il non essere stato messo a conoscenza della liaison – appunto segreta – con Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci. Una circostanza sentimentale che inevitabilmente è diventata oggetto di interesse anche in riferimento alle indagini ed ha contribuito ad aizzare i toni tra le parti interessate.