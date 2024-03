LORIS CHIUDE CON LA MADRE SANDRA PER LA PENSIONE: “TRE ANNI DI SILENZIO”/ Pace fatta a C’è posta per te 2024

Loris è deluso dalla mamma Sandra e dal comportamento della sorella Micaela, ma non al punto tale da chiudere la busta di C’è posta per te 2024. Loris, così come sua moglie Carolina, sono rimasti delusi da quanto accaduto per la questione della pensione e per il fatto che si sia agito alle loro spalle. Entrambi però sono disposti a fare un passo avanti e perdonare. “L’importante è che d’ora in poi deve esserci trasparenza e chiarezza.” dice Carolina prima di aprire la busta, insieme al marito Loris, per riabbracciare Sandra e Micaela. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIANMARCO CHIEDE SCUSA AL FIGLIO FRANCESCO A C'È POSTA PER TE 2024: "SONO SPARITO"/ Lui non lo perdona

La storia di Sandra e del figlio Loris a C’è posta per te 2024

L’ottava puntata di C’è posta per te 2024 racconta la storia molto dura e particolare della signora Sandra. La donna ha tre figli: Micaela, Donovan, Loris. Sono tre anni che quest’ultimo non vuole più avere contatti con lei. E questo vale per lui, la moglie e la loro nipotina. La donna spiega che la rottura nasce dalla sua pensione: “Quando siamo andate in banca e abbiamo cambiato la possibilità a mio figlio di gestire la mia pensione, gliel’ho tolta. Da allora lui non vuole più saperne di me. Mi ha urlato che sono morta per lui, sono viva solo all’anagrafe e che non verrà neanche al mio funerale.”

Giovanni ha tradito la fidanzata Erica: scuse a C'è posta per te 2024/ "Chat spinte e chiamate con un'altra"

La donna però sottolinea che il figlio non è cattivo e non è interessato ai suoi soldi: tutto nasce da una vita molto difficile che Sandra ha avuto e per la quale è caduta nella dipendenza da alcool.

Sandra chiede scusa al figlio Loris a C’è posta per te 2024: “Ho sbagliato”

Sandra ha dunque spiegato a Maria De Filippi che lei prende 300 euro di pensione al mese. Suo figlio le dava un piccolo tot a settimana perché aveva paura che lei usasse quei soldi per ricadere nel suo vizio. Non ha mai toccato i suoi soldi per altro. Quando un giorno lei però chiede i soldi per fare degli acquisti, lui glieli nega. Lei allora va in banca a cambiare la gestione della pensione, che passa da Loris alla figlia Micaela. Da allora Loris non vuole più saperne della madre.

CATERINA CHIEDE SCUSA AL PAPÀ E ALLA NUOVA MOGLIE A C'È POSTA PER TE 2024/ "L'ho insultata", poi la pace

Loris e sua moglie Carolina hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2024. Mamma Sandra, che per una malattia ormai vedo pochissimo, si rivolge ad entrambi, dicendo: “Amore, ti prego, gli anni sono tanti. Ti chiedo scusa e ti voglio bene. Non volevo farti niente, quello che ho fatto l’ho fatto senza cattiveria. Mi manchi tanto, chiedo scusa anche a Carolina, perdonatemi.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA