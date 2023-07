Loris Karius: “Gravidanza di Diletta Leotta? A volte non è stato facile”/ “Ho provato a supportarla…”

Loris Karius e Diletta Leotta presto genitori

Per Loris Karius e Diletta Leotta sono giorni importanti. La coppia, tra poche settimane, conoscerà ufficialmente il frutto di un amore giovane e importante. Diletta, infatti, dovrebbe partorire a breve e l’arrivo di una bambina unirà ancora di più la conduttrice e il portiere. Bellissima e raggiante, la Leotta si sta godendo l’estate e la gravidanza mentre continuano ad essere pubblicate le puntate del suo podcast “Mamma dilettante”. Dopo aver ospitate diverse mamme del mondo dello spettacolo come Vanessa Incontrada che ha ammesso di desiderare il secondo figlio, la Leotta ha ospitato anche il compagno Loris Karius.

La coppia, pur condividendo spesso i momenti del quotidiano sui social, sta vivendo con tanta discrezione quello che è il momento più bello della vita. Chiacchierando con la compagna, Loris Karius si è messo a nudo rivelando alcuni dettagli delle emozioni vissute finora.

Le parole di Loris Karius

La gravidanza è sia il momento più bello nella vita di una donna, ma anche quello più delicato. Figura fondamentale durante i nove mesi è sicuramente il padre del bambino come conferma lo stesso Loris Karius il quale spiega di aver provato a supportare la compagna anche nei momenti non facili. “A volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità“, le parole del calciatore.

E sulle proprie emozioni in vista della nascita della figlia ha detto: “È la prima volta per me, penso che puoi prepararti quanto vuoi ma alla fine non c’è modo di essere pronti a questo evento. Ci sarà molto caos, ma sono ottimista”. La coppia, dunque, è ufficialmente pronta ad accogliere la piccola il cui nome è ancora top secret.

