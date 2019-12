Lorishen Omali/ Rapper filippina piange “da quando sono mamma..”All Together Now 2019

Lorishen Omali è la concorrente filippina che con il suo rap ha conquistato un posto alla finale di All Together Now 2019. Appassionata di musica, si è trasferita in Italia per avere un futuro migliore e per raggiungere suo padre, dopo un’infanzia piuttosto infelice. “I miei genitori si sono separati – dice commossa – mi è mancato il loro amore”. Oggi lavora in un albergo come cameriera ai piani, ma mai prima d’ora si era messa alla prova esibendo ad altri la sua passione: il lavoro e la vita da mamma assorbono tutta la sua vita. Dopo una breve fase di presentazione, Lorishen decide di esibirsi, conquistando subito una ottima percentuale di preferenze. Ma è nella parte finale, con un vero e proprio rap filippino, che riesce a ottenere il 100% dei voti. Di fronte all’entusiasmo del muro, pero, Lorishen non trattiene l’emozione: “questa è la prima volta che partecipo in un programma, la verità è che quando ho avuto mio figlio ho peso a mia competenza, mi sento di non essere più come prima”, dice riferendosi a quelle piccole, grandi insicurezze che possono travolgere ogni neo mamma. Per lei l’abbraccio di Michelle Hunziker e i complimenti di J-Ax: “hai fatto quello che tecnicamente si chiama Extra bit, una tecnica difficile del rap”.

