E' realtà l'orologio più preciso al mondo: è stato realizzato dagli studiosi del NIST e segna la 19esima cifra decimale: ecco come è fatto

L’orologio più preciso al mondo è realtà. No, non parliamo dell’ultimo modello di Rolex o di qualche altra marca di prestigio, ma del dispositivo realizzato dagli studiosi americani del NIST che è assolutamente fuori di testa. Come ricorda Nordot si tratta di fatto di una nuova impostazione del tempo a 20 anni dall’ultimo orologio preciso, e in questo caso parliamo di uno strumento che utilizza la logica quantistica atomica, arrivando a misurare fino alla diciannovesima cifra decimale. Insomma, l’orologio che avrete al polso sembrerà quasi una meridiana in confronto alla precisione di questo dispositivo atomico più preciso di qualsiasi amico svizzero.

Lo studio in questione è stato pubblicato sulla rivista Physical Review, e sulla stessa i suoi inventori hanno fatto sapere che l’orologio in questione utilizza i calcoli quantistici per “accoppiare un atomo (ione) di alluminio elettricamente carico con uno ione di magnesio”. Si tratta di un dispositivo che ha una precisione impressionante, al punto che il precedente orologio più preciso al mondo e il 41% meno preciso rispetto appunto a quello appena creato, che presenta anche “una riduzione tripla dell’instabilità” sempre rispetto al precedente standard.

OROLOGIO PIU’ PRECISO AL MONDO: IL PRODOTTO DI 20 ANNI DI STUDI

L’orologio più preciso al mondo al momento in circolazione era stato sempre sviluppato dal NIST assieme all’università del Colorado Boulder, ed era in grado di “rilevare gli effetti della gravità previsti dalla teoria della relatività generale su scala microscopica”. Per arrivare agli ultimi sviluppi ci sono voluti ben 20 anni di studi, ricerche e lavori afferma anche il NIST, e stando agli studiosi tale dispositivo potrebbe aprire le porte a “nuovi progressi scientifici e tecnologici”. Secondo Mason Marshall del NIST, perfezionare la misurazione del tempo “può far progredire il campo della fisica e la nostra comprensione del mondo che ci circonda”.

Il secondo è stato definito fin dal 1960 come “unità di misura standard internazionale del tempo”, e inizialmente era misurato attraverso la rotazione della Terra rispetto al cosmo. Ma questo movimento non è costante, può accelerare o frenare a seconda di vari fattori, come ad esempio il campo gravitazionale della Luna, di conseguenza misurarlo in maniera precisa rappresenta “una sfida”. Nel 1967 la definizione venne quindi modificata in base ai livelli di energia negli atomi, e non è da escludere, secondo il NIST, che nel corso del prossimo decennio si possa arrivare ad una nuova ulteriore modifica. Il nuovo orologio dell’istituto americano è 2,6 volte più stabile di qualsiasi altro orologio ionico, “È entusiasmante lavorare sull’orologio più preciso di sempre”, ha affermato Mason Marshall, ricercatore del NIST e primo autore dello studio. “Al NIST abbiamo l’opportunità di realizzare progetti a lungo termine nel campo delle misurazioni di precisione, che possono rivoluzionare il campo della fisica e la nostra comprensione del mondo che ci circonda”.

OROLOGIO PIU’ PRECISO AL MONDO: L’UNIONE FRA ALLUMINIO E MAGNESIO

L’orologio in questione è agli ioni di alluminio, che permettono di ottenere dei ticchettii più precisi rispetti a quelli del cesio, ed inoltre risulta essere meno instabile in particolari condizioni ambientali come ad esempio le temperature ma anche i campi magnetici. L’alluminio è stato in seguito abbinato al magnesio che può essere facilmente controllato con i laser “Questo ‘sistema di accoppiamento’ per gli ioni è chiamato spettroscopia a logica quantistica”, ha affermato Willa Arthur-Dworschack, una studentessa laureata che ha preso parte al progetto.

La sfida principale nel realizzare l’orologio è stata senza dubbio la progettazione della “trappola” dove vi sono gli ioni, che causava dei minuscoli movimenti che riducevano la precisione dell’orologio stesso. La trappola è stata quindi completamente riprogettata, utilizzando un “supporto” in diamante più spesso e modificando i rivestimenti in oro degli elettrodi per correggere lo squilibrio.