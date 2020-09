L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 settembre 2020 a LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino quattro segni. Torna consueto l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa ha predetto Paolo Fox per i segni del Sagittario, Ariete, Pesci e Gemelli?

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: non si deve perdere la pazienza, quando si sente che le cose non vanno ci si allontana. Quando la polemica sale ai massimi livelli il segno scompare. Per i nuovi incontri settembre è ideale, non si deve perdere tempo.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata che porta maggiore vigore sentimentale, si spera di superare una fase di intralcio e indecisione di agosto. Si deve capire cosa si ha in mente, se c’è una difficoltà la si affronta senza problema ma a volte è quello che si cerca un amore difficile e complesso. Piacciono le persone irraggiungibili che intrigano di più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: si è forti, settembre parte in maniera contrastata per questioni di lavoro. In questi giorni si potrà recuperare tantissimo con chiamate dirette e occasioni interessanti. In amore si deve stare attenti e capire cosa si desidera soprattutto se nel cuore ci sono più emozioni contemporaneamente. Non si deve buttare tutto all’aria agendo di istinto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: si può risolvere un problema burocratico e legale. Più ci si avvicina al 2021 e più i grandi fastidi saranno superati. Si dovrà rinunciare a un progetto, ma sarà bene togliersi un paio di scarpe strette per correre più velocemente. Attenzione in amore che qualcosa si muove.



© RIPRODUZIONE RISERVATA