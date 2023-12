L’Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 dicembre 2023/ Ariete e Gemelli lottano contro le opposizioni planetarie

Oroscopo Paolo Fox: la Luna innervosisce l’Ariete, il Toro ritrova serenità in amore e non solo

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova sottoposto a una forte tensione: colpa di una Luna che ha i potere di farti innervosire, forse perché vuoi trovare delle soluzioni che arriveranno ma che tu vorresti avere subito a portata di mano. Un’attrazione per una persona Gemelli o Leone potrebbe essere dominante, in questo periodo. Intanto, ricorda che dal 29 Venere inizia a parteggiare per te e che Capodanno potrebbe darti qualcosa di più in amore.

Toro, Giove è come uno scudo che ti protegge, anche se gli attacchi non sono mancati: l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato più volte dell’opposizione di Venere che, dopodomani, cesserà i suoi effetti più o meno dannosi, ovvero c’è chi per esempio deve davvero ritrovare serenità e chi invece deve solo riabbracciare il partner dopo un periodo di lontananza. Un ottimo cielo, per questioni di tipo legale o personale: si può iniziare a guardare qualcosa di buono per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli si circondino di persone fidate, la Luna nel segno amplifica le emozioni del Cancro

Gemelli, troppe opposizioni planetarie in vista di Capodanno. Dove lo trascorrerai? Sei sicuro che lo passerai con persone piacevoli? Speriamo di non vederti col muso lungo: è vero che ti piace la confusione, però in questo periodo è meglio stare con pochi ma buoni. Le relazioni sentimentali che hanno avuto qualche problema, inevitabilmente sono un po’ sotto torchio, coclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, si parte bene perché, guardando il cielo del 2024, l’Oroscopo di Paolo Fox parla di un cielo ottimo per diventare genitori, lavorare, convivere, sposarsi. Potrebbero esserci innovazioni o trasferimenti e tutto può ripartire. Oggi, con la Luna nel segno, le esperienza emotive raddoppiano: spiegazioni interessanti e, in arrivo, sensazioni speciali.

