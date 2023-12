L’Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 dicembre 2023/ La Bilancia riparte in amore e lo Scorpione è al top

Oroscopo Paolo Fox: tante opportunità per il Leone, la Vergine non sia troppo cerebrale in amore

Leone, l’unica incertezza che può determinare Giove contrario è di non sapere bene quale strada sarà gestibile in futuro. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox non trova i Leone smarriti, ma incuriositi: dopo un momento di grande difficoltà (c’è chi riparte da zero), ora sembra che ci siano più porte aperte e bisognerà capire solo quale scegliere. Si potrà scegliere anche in amore: dal 29 Venere è emozionante!

Vergine, confrontarsi e parlare è utile. Le coppie che hanno una buona affinità mentale stanno meglio, ma ci dimentichiamo che nella vita contano anche il cuore e la passione. Spesso “al cuore non si comanda” e dato che, di recente, possono esserci state delle distanze fisiche o psicologiche dal partner, bisogna stare attenti a non razionalizzare tutto, altrimenti si comincia a vedere ciò che non va e non quello che funziona. L’Oroscopo di Paolo Fox con questo discorso vuole metterti in guardia, perché Venere, dal 29 inizia un transito polemico e chi vuole iniziare un nuovo amore, potrebbe essere in balia dei venti.

Bilancia, innanzitutto cura di più il fisico. Durante l’estate, c’è stato un momento difficile, proprio dal punto di vista fisico e personale, e qualcuno ti ha aiutato: adesso è arrivato il momento giusto per ricambiare questo sentimento di protezione. Chi non ha un amore lo cerca, perché è vero che i Bilancia sono un po’ spiazzati dal punto di vista emotivo e cercano delle novità: c’è già una soluzione e una proposta in arrivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, si recupera, questo cielo è bello e si potranno vivere emozioni valide per il cuore. Chi lavora in proprio e vuole recuperare soldi avrà un attimo di esitazione all’inizio dell’anno, ma poi procederà al meglio: il momento migliore per il lavoro e gli incontri sarà tra la primavera e l’estate del 2024. La giornata di oggi favorisce gli incontri e l’umore è più sereno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I cuori solitari possono darsi da fare.

