L’orso Yoghi/ Su Italia 1 il film tratto dal personaggio di Hanna & Barbera

L’orso Yoghi, film di Italia 1 diretto da Eric Brevig

L’orso Yoghi andrà in onda oggi, sabato 7 maggio, su Italia 1 alle ore 16.30. Diretto nel 2010 da Eric Brevig, Yogi Bear si basa sulla serie animata che vede come protagonista l’orso Yoghi, personaggio ideato da Hanna & Barbera. Brevig è un regista americano, famoso per aver lavorato in svariate piece teatrali e in programmi televisivi.

Ha ricevuto una candidatura agli Oscar per i migliori effetti visivi per il film Pearl Harbor. La sceneggiatura è curata da Jeffrey Ventimilia, Joshua Sternin e Brad Copeland; i produttori sono Donald De Line e Karen Rosenfelt; la fotografia è di Peter James; gli effetti speciali di Iain Hutton; le musiche di John Debney e la scenografia di David Sandefur.

L’orso Yoghi, la trama del film: tra un cestino di picnic e il Ranger Smith

Il film d’animazione L’orso Yoghi ha per protagonisti due orzi grizzly, Yoghi e Bubu, che abitano nel parco di Yellostone. I due passano le giornate rubando i cestini da picnic ai visitatori, mentre il Ranger Smith tenta di evitare che ciò accada, così che i turisti non siano disturbati (e spaventati) dai due orsi. Il parco di Yellostone rischia però di chiudere poiché ha dei problemi finanziari e il sindaco Brown ritiene sia più sensato chiuderlo e vendere il terreno. Tale decisione avrebbe delle terribili conseguenze: i turisti non potrebbero più rilassarsi e divertirsi immersi nella natura e Yoghi e Bubu dovrebbero lasciare la loro casa. Saranno proprio i due grizzly, insieme al Ranger e all’amica documentarista Rachel, a tentare di non far chiudere il parco. Ce la faranno?

