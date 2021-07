Lory De Santo: “Roberto Mancini? Passionale”/ “In stanza ci siamo subito baciati”

Lory Del Santo torna a parlare della conoscenza con Roberto Mancini svelando nuovi dettagli sui momenti che avrebbe trascorso in compagnia del C.T. della Nazionale italiana di calcio, campione D’Europa. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù, Lory Del Santo che parla spesso dei flirt avuti in passato, durante l’intervista con la giornalista Raffaella Ponzo, si è lasciata andare a nuove confidenze. Ricordando la cena in cui conobbe sia Roberto Mancini che Gianluca Vialli, ha raccontato: “A quella cena gli ho dato la mano e siamo andati via. Mi ha portato nella sua stanza e subito ci siamo scambiati un bacio”. Poi ha aggiunto: “E’ stato incredibile e passionale. Ci siamo stretti e abbiamo anche dormito insieme abbracciati”.

Lory Del Santo a Novella: "Mancini con me diede il meglio"/ "Lo preferii a Vialli..."

Lory Del Santo: l’incontro con Roberto Mancini dopo anni

Dopo quella famosa cena e i momenti trascorsi insieme, Lory Del Santo e Roberto Mancini si persero di vista. Nell’intervista a DiPiù, tuttavia, la Del Santo racconta di aver rivisto il C.T. della Nazionale dopo anni e di aver ricevuto da lui dei sinceri complimenti. “Sei sempre bellissima”, le avrebbe detto dandole anche un bacio sulla guancia. Il nuovo incontro sarebbe avvenuto a Milano in occasione di uno spettacolo di Gianfranco Jannuzzo. La Del Santo aveva parlato della pregressa conoscenza con Mancini anche ai microfoni I Lunatici su Rai Radio 2: “Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare”, aveva detto.

