Lory del Santo 10 anni con il suo toy boy Marco Cucolo/ Fortunata in amore ma nei regali…

Lory del Santo ha raccontato a Un Giorno da Pecora su Radio 1 come il suo amore con Marco Cucolo proceda a gonfie vele, nonostante nessuno avrebbe mai scommesso su di loro per via della differenza di età, 33 anni. L’amore tra lei e il ragazzo va benissimo, anche se non sempre va tutto come lei desidera, soprattutto sul tema regali.

La donna ha ammesso al programma radiofonico: “Una volta bastava esprimere un desiderio: passavo davanti ad una vetrina, dicevo che bello quell’orologio e me lo regalavano”, mentre adesso poco e nulla e in vista delle feste ha solo ricevuto “Un salame e una bottiglia di vino rosso”.

Lory del Santo fortunata in amore, meno nei regali

Lory del Santo e Marco Cucolo stanno per festeggiare, contro ogni aspettativa, dieci anni di relazione: “Stiamo per festeggiare i dieci anni insieme, lui ormai ha quasi 29 anni. E gli ho fatto il regalo per l’anniversario: un jeans, una t-shirt e un orologio”, anche se, in realtà i dieci anni di relazione “scadono a settembre del 2022, ma almeno così i regali si godono”.

Lory del Santo sembrerebbe quindi fortunata in amore e sfortunata nei regali, la donna ha confessato di avere questo problema anche con Eric Clapton, dalla cui relazione ha avuto un figlio, quando le ha regalato un braccialetto d’oro da lei tanto desiderato anche se “per averlo ho dovuto lottare rimarcando più volte che lo avrei voluto per il mio compleanno. Lui da questo punto di vista era sordo, non ci sentiva”.

