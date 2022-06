Lory Del Santo accusa Luca Daffrè “ha fatto cose ignobili”/ Duro affondo dopo l’Isola

Luca Daffrè nel bersaglio di Lory Del Santo: durissime accuse al naufrago

All’Isola dei Famosi Lory Del Santo ha instaurato qualche amicizia ma ha attirato su di sé anche numerose antipatie. Spesso tacciata di essere ipocrita e falsa, l’attrice si è sempre difesa a spada tratta sfoderando gli artigli per difendersi e far valere le proprie posizioni. Ad averla particolarmente innervosita è stato uno degli ultimi ingressi, Luca Daffrè, che sin da subito ha manifestato innate doti da leader cercando di integrarsi al meglio nel gruppo. Tuttavia con alcuni atteggiamenti si sarebbe inimicato proprio l’ex naufraga che, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, lo demolisce a parole.

Il suo giudizio sul giovane naufrago è schietto: “Luca è uno dei personaggi più ambigui che io abbia mai incontrato nella mia vita, soprannominato dal gruppo ‘chupa chupa, lecca lecca’. Per conquistarsi la fiducia degli altri naufraghi per poter andare il più avanti possibile, ha fatto delle cose contro lo spirito dell’isola ignobili“. Parole pesanti che lascerebbero intendere come il ragazzo non si sia comportato bene con lei, pur di ottenere il consenso degli altri e proseguire la sua avventura nel reality.

Lory Del Santo senza freni: l’attrice accusa anche Estefania Bernal

Un attacco frontale senza filtri né mezze misure quello che Lory Del Santo ha lanciato a Luca Daffrè. Il quale non è stato il solo e unico bersaglio delle critiche dell’attrice che, una volta uscita dall’Isola dei Famosi, ha voluto togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Intervenendo in collegamento sempre a Casa Chi, la Del Santo ha anche accusato Estefania Bernal di aver violato il regolamento del gioco raccontando un retroscena ai più ignoto.

“Queste persone manipolavano la verità a danno di altri, eppure vincono loro, quindi tanto di cappello” il suo giudizio, tra l’irritato e il desolato, su Estefania Bernal e Luca Daffrè. L’ex naufraga, sempre più in acque agitate con Marco Cucolo dopo quanto accaduto, ricorda anche di aver sempre accettato con filosofia le nomination ricevute. Tutte tranne una, che diventa dunque il pretesto per un nuovo attacco a Daffrè: “Io ho accettato tranquillamente 10 nomination e non ho mai aperto bocca, se non quando mi ha nominato Luca, per la sua motivazione ho fatto una puntualizzazione“.

