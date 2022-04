Lory Del Santo, al centro delle polemiche!/ Non convince “Si inventa le cose o le gira a suo piacimento”

Lory Del Santo: al centro delle polemiche

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo è stata ancora al centro delle polemiche, questa volta in veste di vittima. La puntata ha visto, infatti, una diatriba tra Gustavo, Jeremias Rodriguez e lo studio in collegamento, a causa di alcune affermazioni infelici da parte di padre e figlio. La polemica riguardava le concorrenti meno giovani e attive nelle mansioni quotidiane a cui sono chiamati i naufraghi, con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza del gruppo: le giocatrici accusate di aiutare meno, anche per via della propria età, sono state proprio Ilona Staller e Lory Del Santo. La show girl ha risposto a Gustavo e Jeremias accusandoli di voler eliminare dal gioco i concorrenti più anziani e dunque meno produttivi, ricevendo grande appoggio e suscitando indignazione da parte dell’opinionista Vladimir Luxuria che non ha esitato a redarguire la coppia argentina e gli altri giocatori coinvolti per questo atteggiamento poco consono allo spirito dell’Isola.

D’altra parte, Lory Del Santo, nei giorni precedenti, era già stata protagonista di una discussione riguardante queste tematiche, durante un tentativo di chiarimento con Clemente Russo: l’ex pugile ampiamente allineato con le idee dei Rodriguez, in RVM aveva ribadito la sua convinzione di voler prediligere compagni d’avventura più giovani e produttivi. Ma non è tutto. Lory Del Santo e Marco Cucolo, risultati perdenti al televoto con il 43% dei voti, hanno dovuto lasciare la Palapa. La show girl, sempre più coinvolta in polemiche e accuse di strategie, è approdata a Playa Sgamada ricevendo un’accoglienza tutt’altro che calorosa da parte di Roberta Morise, visibilmente seccata. Lory Del Santo è nel mirino di diversi concorrenti e di gran parte del pubblico a casa. A riaccendere i gossip sulla sua partecipazione e, in particolare sul rapporto con il suo giovanissimo compagno, ci ha pensato dallo studio Antonio Zequila che ha definito il ragazzo succube della show girl. Non mancano critiche sui social: “Sia Ilona che Lory si inventano le cose, le mistificano o le girano a loro piacimento. Non capisco la loro strategia, forse pensano che la gente ci creda”, ha commentato un utente su Twitter.

