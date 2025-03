Il sogno diventa realtà, grazie al suo percorso al Grande Fratello – che per più di qualcuno ha il valore di una performance a lungo termine – Lorenzo Spolverato sta per avere la sua grande occasione. Questa sera, nel nuovo appuntamento con il reality, arriva per il concorrente l’incontro con la regista che tanto vorrebbe scritturarlo per la nuova stagione di una fiction; ma di chi si tratta? In realtà lo aveva già accennato Alfonso Signorini: “Questa regista ha firmato un cult, ricordi ‘The Lady’? Ti vuole per la nuova stagione”. Per chi ancora non l’avesse capito, stiamo parlando di Lory Del Santo.

L’attrice e regista è pronta ad entrare al Grande Fratello per proporre a Lorenzo Spolverato, in maniera diretta – forse tra il serio ed il faceto – un ruolo nella nuova stagione di ‘The Lady’. E’ stata la stessa Lory Del Santo nelle ultime ore a dare l’annuncio sui social seppur in maniera criptica; bastano però gli indizi delle scorse settimane e le parole di Alfonso Signorini per togliere il velo di mistero tra le parole scritte sul web dalla regista: “Alle 22.30 circa, ci vediamo al Grande Fratello!”.

Lorenzo Spolverato conquista Lory Del Santo ‘grazie’ al Grande Fratello: lo vedremo in una fiction?

Tra l’altro, intervistata dal settimanale Nuovo, Lory Del Santo aveva parlato appunto degli apprezzamenti per Lorenzo Spolverato dal punto di vista delle potenzialità nel mondo della recitazione. “Ha una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico; ho in progetto una nuova fiction, chissà…”. Parole che si ricollegano dunque a ciò che vedremo questa sera al Grande Fratello; la regista è pronta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia – questa volta come ospite, dopo l’esperienza da concorrente vissuta in passato – si presume per una proposta diretta a Lorenzo Spolverato per entrare nel cast del suo nuovo progetto. Il concorrente accetterà la proposta o vorrà prima leggere il copione? D’altronde, è anche giusto valutare prima se il personaggio sia realmente nelle sue corde.