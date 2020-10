Lory Del Santo: “Amedeo Goria ci ha provato con me”/ “Parlava di doti nascoste…”

Rivelazioni scottanti nello studio di Pomeriggio 5 su Amedeo Goria. Nella Casa la contessa Patrizia De Blanck ha dichiarato che l’ex di Maria Teresa Ruta ci avrebbe provato con lei anni fa ma in studio Biagio D’Anelli avanza un altro scoop: “Goria ci ha provato anche con un’altra donna che è qui in studio”. Lei è Lory Del Santo che conferma di aver ricevuto insistenti avances dal papà di Guenda Goria. “Amedeo non è timido per niente! – ha esordito la Del santo – Quando cerca di conquistare una donna esce tutto quell’altro lato… lui è un playboy! Sì, ci ha provato per due volte, una volta a Roma e una a Milano. Devo dire che non ci è riuscito perché lui ha dei metodi di conquista che per me sono un po’ avanzati.”

Lory Del Santo piccante: “Amedeo Goria mi diceva di doti nascoste ma visibili…”

Barbara D’Urso è abbastanza spiazzata dalla confessione e chiede a Lory Del Santo se queste avances siano arrivate quando lui già stava con Maria Teresa Ruta. “Non so se al tempo stesse già con Maria Teresa, non lo ricordo. – dichiara Lory, che poi lancia una piccante stoccata – Lui mi diceva che aveva delle doti nascoste, molto nascoste ma comunque evidenti ma io non ho avuto modo di tastare.” La D’Urso stacca l’argomento prima che si possa fare troppo piccante, poi è la Del Santo a concludere dichiarando che Amedeo Goria: 2si era fissato con me”.



